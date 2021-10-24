Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

41' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Трупе Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Окита Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Меес Хилгерс из команды Твенте

33' ШАНС! Окита Жонатан вышел один на один с голкипером...

33' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лимниос Димитрис из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Садилек Михал из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Эль-Каруани Суфьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Игрок Влап Михел из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Бош Йессе получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Твенте

18' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

17' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Матч остановлен

14' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Матч возобновлен

11' Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Остерволде Джейден из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лимниос Димитрис из команды Твенте

8' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

6' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Трупе Джованни из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола