Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 26000
38' Желтая карточкаОкита Жонатан
39' Желтая карточкаТрупе Джованни
49' Желтая карточкаПроппер Робин
0:1
50' ГолТавшан Элаис
51' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:1
58' ГолМисиджан Вирджил
1:2
76' ГолВет Хавьер
84' Желтая карточкаВет Хавьер
90' Желтая карточкаОдентал Кас
35
Mees
Hilgers
32
Бош
Йессе
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
39'
49'
50'
0:1
58'
75'
76'
1:2
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Твенте
НЕК Неймеген
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.4
|Проппер Робин
|4
|0.4
|Лимниос Димитрис
|2
|0.2
|Daan Rots
|2
|0.2
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.1
|Влап Михел
|1
|0.1
|Manfred Ugalde
|1
|0.1
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.3
|Ali Akman
|2
|0.2
|Тавшан Элаис
|2
|0.2
|Вет Хавьер
|1
|0.1
|Брюин Джорди
|1
|0.1
|Вердонк Калвин
|1
|0.1
|Маттссон Магнус
|1
|0.1
|Одентал Кас
|1
|0.1
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
25%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
13
16
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|3:2
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|1:1
|10
|5
|2
|3
|10 - 16
|17
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|11.
|Камбюр
|2:3
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|3:2
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|2:3
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:1
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|3:2
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|2:3
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0