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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

Уфа
Рубин

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 9 (1) 0.82
Иванов Олег 2 (2) 0.18
Камилов Владислав 1 0.09
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.36
Ин-Бом Хван 2 0.18
Хакшабанович Сеад 1 0.09
Кварацхелия Хвича 1 0.09
Деспотович Джордже 1 (1) 0.09
Йевтич Дарко 1 0.09
Самошников Илья 1 0.09
Онугха Герман 1 0.09
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 4 0
Камилов Владислав 4 0
Фищенко Руслан 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1
Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Уфа 14.3% (6)
    X 42.9% (18)
    Рубин 42.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Рубин
    3.25
    3.33
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Рубин

    Исход игры
    Уфа
    14.3% (6)
    Ничья
    42.9% (18)
    Рубин
    42.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (18)
    1:2 Рубин
    21.4% (9)
    0:1 Рубин
    11.9% (5)
    1:0 Уфа
    7.1% (3)
    2:1 Уфа
    7.1% (3)
    1:3 Рубин
    4.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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