Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Рубин
История личных встреч
Уфа
Рубин
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|9 (1)
|0.82
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.18
|Камилов Владислав
|1
|0.09
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.36
|Ин-Бом Хван
|2
|0.18
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.09
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.09
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.09
|Йевтич Дарко
|1
|0.09
|Самошников Илья
|1
|0.09
|Онугха Герман
|1
|0.09
|Костюков Михаил
|0
|0
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|4
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|4
|0
|Уремович Филип
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1
Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Рубин
Исход игры
Уфа
14.3% (6)
Ничья
42.9% (18)
Рубин
42.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (14)
Меньше
65.85% (27)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (18)
1:2 Рубин
21.4% (9)
0:1 Рубин
11.9% (5)
1:0 Уфа
7.1% (3)
2:1 Уфа
7.1% (3)
1:3 Рубин
4.8% (2)
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