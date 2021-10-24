  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Брюгге
0'
2' Желтая карточка
Мата Клинтон
20'
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
14
Бенсон
Манюэль
16
Геркенс
Питер
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
28
Бремпт
Игнасе
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Антверпен
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

Ход матча

2'
 
Мата Клинтон

История личных встреч

Антверпен
Брюгге

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 12 (1) 1
Бенсон Манюэль 3 0.25
Фишер Виктор 1 0.08
Геркенс Питер 1 0.08
Де Лат Ричи 1 0.08
Верстрате Биргер 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вормер Руд 4 0.33
Де Кетеларе Шарль 4 0.33
Ланг Ноа 3 0.25
Ванакен Ханс 3 0.25
Ритс Матс 1 0.08
Соболь Эдуард 1 0.08
Мата Клинтон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Персин Тибо 1 0.08
Дост Бас 1 (1) 0.08
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бута 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболь Эдуард 3 1
Ланг Ноа 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Баланта Эдер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Пропущено

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 0:0 12 6 5 1 20 - 13 23
3. Антверпен 0:0 12 6 3 3 21 - 15 21
4. Эйпен 12 6 2 4 23 - 17 20
5. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
6. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
7. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 0:0 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Антверпен 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
10. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Брюгге 0:0 6 3 2 1 8 - 7 11
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Антверпен 0:0 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 8 1 6
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 5
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Стандард Аль-Дахиль Амин 4 1
3. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
4. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
5. Кортрейк Палаверса Анте 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Брюгге
4.90
4.25
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Брюгге онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 