Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2' Желтая карточкаМата Клинтон
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
2'
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|12 (1)
|1
|Бенсон Манюэль
|3
|0.25
|Фишер Виктор
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вормер Руд
|4
|0.33
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.33
|Ланг Ноа
|3
|0.25
|Ванакен Ханс
|3
|0.25
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Персин Тибо
|1
|0.08
|Дост Бас
|1 (1)
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Ланг Ноа
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|0:0
|12
|6
|5
|1
|20 - 13
|23
|3.
|Антверпен
|0:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|4.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|5.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|6.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Антверпен
|0:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|8
|1
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|5
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Стандард
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|4.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|5.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|5
|0