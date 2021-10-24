Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2' Желтая карточкаМата Клинтон
21' Желтая карточкаЭнгельс Бьорн
1:0
35' ГолЭнгельс Бьорн
39' Желтая карточкаДе Лат Ричи
39' Желтая карточкаБаланта Эдер
1:1
45' ГолВанакен Ханс
59' Желтая карточкаНсоки Стенли
82' Красная карточкаЭнгельс Бьорн
90' Вторая желтая карточкаНсоки Стенли
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
2'
21'
35'
39'
39'
45'
59'
82'
90'
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|12 (1)
|1
|Бенсон Манюэль
|3
|0.25
|Фишер Виктор
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|1
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.08
|Энгельс Бьорн
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.33
|Вормер Руд
|4
|0.33
|Ванакен Ханс
|4
|0.33
|Ланг Ноа
|3
|0.25
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Персин Тибо
|1
|0.08
|Дост Бас
|1 (1)
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|4
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Ланг Ноа
|4
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
6
27%
5
23%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|5.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|6.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|Андерлехт
|0:0
|12
|4
|6
|2
|21 - 14
|18
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Андерлехт
|0:0
|6
|2
|3
|1
|13 - 7
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1