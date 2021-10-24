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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
17' Гол
Сингх Сарприт
20'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
23
Брайткройц
Стив
13
Векессер
Эрик
22
Бухальфа
Карло
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
19
Альберс
Андреас
15
Сингх
Сарприт
26
Макридис
Хараламбос
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
8
Франц
Майк
6
Трибулл
Том
29
Ондуа
Гаэль
35
Муслия
Флоран
17
Хинтерзеер
Лукас
11
Майна
Линтон
Ян
4-2-3-1
Ганновер 96
4-3-3

Ход матча

17'
Сингх Сарприт
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ян
Ганновер 96

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 4 0.36
Гимбер Бенедикт 3 0.27
Сингх Сарприт 2 0.18
Бесте Ян-Никлас 2 0.18
Альберс Андреас 2 (1) 0.18
Векессер Эрик 1 0.09
Отто Давид 1 0.09
Брайткройц Стив 1 0.09
Макридис Хараламбос 1 0.09
Кеннеди Скотт 1 0.09
Звартс Йоэл 1 0.09
Бухальфа Карло 1 0.09
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 2 0.18
Эрнст Себастьян 1 0.09
Кайзер Доминик 1 0.09
Дукш Марвин 1 0.09
Вайдандт Хендрик 1 0.09
Майна Линтон 1 0.09
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Векессер Эрик 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Безушков Макс 1 0
Отто Давид 1 0
Калисканер Каан 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 0
Дем Янник 3 0
Дукш Марвин 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Кайзер Доминик 1 0
Трибулл Том 1 0
Франке Марсель 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Окс Филипп 1 0
Муроя Сэй 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1
Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
2. Ян 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 11 22
3. Шальке 04 Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
4. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Вердер 1:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
11. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Ганза 0:1 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ганновер 96 0:1 Заявка 11 3 2 6 7 - 14 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен 0:1 Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Ян 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
5. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Вердер 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Вердер 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
7. Ян 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Санкт-Паули 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Зандхаузен 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Пфайффер Лука 8 0 2
5. Дармштадт Титц Филлип 8 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Сингх Сарприт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Ганновер 96
2.47
3.55
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 1:0 Ганновер 96 онлайн




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