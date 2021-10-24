Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg Зрители: 8462
1:0
17' ГолСингх Сарприт
21' Желтая карточкаХульт Никлас
2:0
22' ГолБухальфа Карло
2:1
54' ГолКерк Себастьян
79' Желтая карточкаОндуа Гаэль
3:1
90' ГолЗвартс Йоэл
33
Эльведи
Ян
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
17'
1:0
21'
22'
2:0
54'
2:1
79'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Ян
Ганновер 96
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|4
|0.36
|Сингх Сарприт
|3
|0.27
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.27
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.18
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.18
|Звартс Йоэл
|2
|0.18
|Бухальфа Карло
|2
|0.18
|Векессер Эрик
|1
|0.09
|Отто Давид
|1
|0.09
|Брайткройц Стив
|1
|0.09
|Макридис Хараламбос
|1
|0.09
|Кеннеди Скотт
|1
|0.09
|Фабер Конрад
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|3
|0.27
|Эрнст Себастьян
|1
|0.09
|Кайзер Доминик
|1
|0.09
|Дукш Марвин
|1
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.09
|Майна Линтон
|1
|0.09
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Кайзер Доминик
|1
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
4
24%
3
43%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
23
10
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1
Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|2.
|Ян
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|9.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|10.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Ганза
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2