Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Санкт-Паули
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Millerntor Stadion
Ганза
1:0
12' ГолИрвайн Джексон
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
34
Лукас
Фрёде
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Клатте ЛуисВратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Санкт-Паули
Ганза
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|9 (2)
|0.82
|Диттген Макс
|3
|0.27
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.18
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.18
|Макиенок Симон
|2
|0.18
|Пакарада Леарт
|1
|0.09
|Беккер Финн
|1
|0.09
|Ирвайн Джексон
|1
|0.09
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.09
|Байфус Марцель
|1
|0.09
|Медич Яков
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|6
|0.55
|Омладич Ник
|1
|0.09
|Беренс Ханно
|1
|0.09
|Манси Ридж
|1
|0.09
|Лукас Фрёде
|1
|0.09
|Мамба Стрели
|1
|0.09
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Медич Яков
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Джигала Адам
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|Майсснер Томас
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Омладич Ник
|2
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Бан Бентли
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Ротер Бьёрн
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Забито
23
11
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
7
30%
3
27%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1 Ганза - Магдебург 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 10
|25
|2.
|Ян
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 11
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Вердер
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Ганза
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Ян
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Вердер
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|Ян
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|8
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0