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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22006
Ганза
0'
1:0
12' Гол
Ирвайн Джексон
2:0
18' Гол
Киере Даниэль-Кофи
26' Желтая карточка
Ферхук Йон
49' Желтая карточка
Ротер Бьёрн
3:0
61' Гол
Бургшталлер Гвидо
4:0
78' Гол
Макиенок Симон
90'
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
23
Майер
Жонатан
34
Лукас
Фрёде
6
Ротер
Бьёрн
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Ганза

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 10 (2) 0.91
Киере Даниэль-Кофи 3 0.27
Диттген Макс 3 0.27
Макиенок Симон 3 0.27
Бухтманн Кристофер 2 0.18
Пакарада Леарт 1 0.09
Беккер Финн 1 0.09
Цандер Лука-Милан 1 0.09
Ирвайн Джексон 1 0.09
Байфус Марцель 1 0.09
Медич Яков 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Хартель Марсель 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 6 0.55
Омладич Ник 1 0.09
Беренс Ханно 1 0.09
Манси Ридж 1 0.09
Лукас Фрёде 1 0.09
Мамба Стрели 1 0.09
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Медич Яков 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 5 0
Ферхук Йон 3 0
Майсснер Томас 3 0
Лукас Фрёде 3 0
Рейн Симон 3 0
Омладич Ник 2 0
Бан Бентли 2 0
Ротер Бьёрн 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Россбах Дамиан 1 0
Найдхарт Нико 1 0
Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
2
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

27
11
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
3
11%
4
36%
31-45
7
26%
3
27%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Меппен - Ганза 2:3 Ганза - Веен Висбаден 1:1 Бавария-2 - Ганза 0:1 Ганза - Магдебург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 1 2 27 - 10 25
2. Ян Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
3. Шальке 04 Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
4. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
9. Вердер Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
10. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
11. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Ганза Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 2 6 8 - 16 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
5. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
Где смотреть матч Санкт-Паули 4:0 Ганза онлайн




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