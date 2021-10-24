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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
12' Гол
Рапп Николай
20'
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
22
Рицмайер
Марсель
27
Зикер
Арне
37
Теструт
Паскаль
30
Цеттерер
Михаэль
27
Агу
Феликс
26
Май
Ларс-Лукас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Зандхаузен
4-5-1
Вердер
4-5-1

Ход матча

12'
0:1
Рапп Николай

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эшвайн Александер 2 0.18
Бахманн Яник 2 0.18
Зикер Арне 1 0.09
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.09
Теструт Паскаль 1 0.09
Суку Себио 1 0.09
Хён Иммануэль 1 0.09
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Николай 2 0.18
Сарджент Джош 2 0.18
Шмидт Никлас 1 0.09
Вайзер Митчелл 1 0.09
Фридль Марко 1 0.09
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.09
Шмид Романо 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 4 1
Ценга Эрик 4 0
Диаките Умар 2 1
Эшвайн Александер 3 0
Суку Себио 2 0
Хён Иммануэль 2 0
Уахим Анас 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Кристиан 2 1
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Рапп Николай 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Юнг Антони 1 0
Дукш Марвин 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
4
44%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
4
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
5
24%
5
28%
61-75
5
24%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2
Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
2. Ян 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 11 22
3. Шальке 04 Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
4. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Вердер 1:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
11. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Ганза 0:1 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ганновер 96 0:1 Заявка 11 3 2 6 7 - 14 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен 0:1 Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Ян 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
5. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Вердер 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Вердер 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
7. Ян 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Санкт-Паули 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Зандхаузен 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Пфайффер Лука 8 0 2
5. Дармштадт Титц Филлип 8 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Рапп Николай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Вердер
5.61
4.27
2.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:1 Вердер онлайн




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