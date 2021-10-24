Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Зандхаузен
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
Вердер
0:1
12' ГолРапп Николай
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
27
Зикер
Арне
27
Агу
Феликс
32
Фридль
Марко
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эшвайн Александер
|2
|0.18
|Бахманн Яник
|2
|0.18
|Зикер Арне
|1
|0.09
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.09
|Теструт Паскаль
|1
|0.09
|Суку Себио
|1
|0.09
|Хён Иммануэль
|1
|0.09
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Николай
|2
|0.18
|Сарджент Джош
|2
|0.18
|Шмидт Никлас
|1
|0.09
|Вайзер Митчелл
|1
|0.09
|Фридль Марко
|1
|0.09
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.09
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|Ценга Эрик
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Хён Иммануэль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
4
44%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
4
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
21
18
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
5
24%
5
28%
61-75
5
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2
Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Унион Берлин - Вердер 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 10
|25
|2.
|Ян
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 11
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Вердер
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Ганза
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Ян
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Вердер
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|Ян
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|8
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0