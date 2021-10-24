Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
1:0
26' ГолСоргич Деян
39' Желтая карточкаСоргич Деян
2:0
52' ГолНдиайе Ибраима
57' Желтая карточкаAlessio Besio
60' Желтая карточкаВерманн Йорди
87' Желтая карточкаГийемено Джереми
90' Желтая карточкаТраоре Бубакар
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
3
Нуу
Муса
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
26'
1:0
39'
52'
2:0
57'
60'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Люцерн
Санкт-Галлен
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
53 матча
47.2%
24.5%
28.3%
25 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
41.5%
34%
24.5%
22 победы 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.5%
26.4%
32.1%
22 победы 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|3
|0.27
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.27
|Сидлер Сильван
|2
|0.18
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.18
|Соргич Деян
|2 (1)
|0.18
|Ташар Варол
|1
|0.09
|Верманн Йорди
|1
|0.09
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.09
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.09
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|3
|0.27
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.27
|Люхингер Николас
|2
|0.18
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.18
|Гийемено Джереми
|2
|0.18
|Бабич Борис
|1
|0.09
|Диаките Усман
|1
|0.09
|Кемптер Михаэль
|1
|0.09
|Alessio Besio
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|6
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Верманн Йорди
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йуан Элье
|4
|1
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Нуу Муса
|1
|0
|Alessio Besio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
83%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
67%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
4
16%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1
Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2:0
|11
|7
|4
|0
|26 - 8
|25
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|27 - 10
|21
|3.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|26 - 20
|21
|4.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|5.
|Лугано
|0:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|6.
|Сьон
|2:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 23
|12
|7.
|Серветт
|0:2
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|11
|1
|6
|4
|16 - 21
|9
|9.
|Санкт-Галлен
|11
|2
|3
|6
|15 - 26
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2:0
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|0:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Сьон
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Серветт
|0:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Лугано
|0:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|5.
|Сьон
|2:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 17
|5
|6.
|Серветт
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|7.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2