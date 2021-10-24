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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
2:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
26' Гол
Соргич Деян
39' Желтая карточка
Соргич Деян
2:0
52' Гол
Ндиайе Ибраима
57' Желтая карточка
Alessio Besio
60' Желтая карточка
Верманн Йорди
87' Желтая карточка
Гийемено Джереми
90' Желтая карточка
Траоре Бубакар
90'+3
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
34
Сидлер
Сильван
10
Кампо
Самуэле
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
7
Ндиайе
Ибраима
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
3
Нуу
Муса
6
Стильхарт
Базиль
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
33
Шмидт
Исаак
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
31
Alessio
Besio
Люцерн
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

26'
Соргич Деян
(Кампо Самуэле)
1:0
39'
Соргич Деян
 
46'
 
Йуан Элье
Люхингер Николас
52'
Ндиайе Ибраима
(Бурч Марко)
2:0
57'
 
Alessio Besio
60'
Верманн Йорди
 
65'
 
Шуберт Фабиан
Шмидт Исаак
65'
 
Бабич Борис
Alessio Besio
69'
Ташар Варол
Ндиайе Ибраима
 
69'
Шюрпф Паскаль
Кампо Самуэле
 
80'
 
Гийемено Джереми
Дуа Квадво
80'
 
Диррассуба Салифу
Стильхарт Базиль
85'
Нденге Тсии-Виллиам
Верманн Йорди
 
86'
Алунга Иван
Соргич Деян
 
87'
 
Гийемено Джереми
90'
 
Траоре Бубакар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

53 матча

47.2%
24.5%
28.3%
25 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.5%
34%
24.5%
22 победы 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.5%
26.4%
32.1%
22 победы 14 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.27
Ндиайе Ибраима 3 0.27
Сидлер Сильван 2 0.18
Шюрпф Паскаль 2 0.18
Соргич Деян 2 (1) 0.18
Ташар Варол 1 0.09
Верманн Йорди 1 0.09
Шульц Марвин 1 (1) 0.09
Эмини Лорик 1 (1) 0.09
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Чумич Никола 0 0
Бурч Марко 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 3 0.27
Дуа Квадво 3 (1) 0.27
Люхингер Николас 2 0.18
Руис Виктор III 2 (1) 0.18
Гийемено Джереми 2 0.18
Бабич Борис 1 0.09
Диаките Усман 1 0.09
Кемптер Михаэль 1 0.09
Alessio Besio 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Шуберт Фабиан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 6 0
Шульц Марвин 3 1
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Верманн Йорди 2 0
Эмини Лорик 2 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Бурч Марко 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йуан Элье 4 1
Гёртлер Лукас 5 0
Гийемено Джереми 3 1
Фазлии Бетим 2 1
Люхингер Николас 3 0
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Нуу Муса 1 0
Alessio Besio 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
83%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
67%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
4
16%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1
Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 11 7 4 0 26 - 8 25
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 0:2 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Сьон 2:0 11 3 3 5 14 - 23 12
7. Серветт 0:2 11 3 3 5 17 - 24 12
8. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
9. Санкт-Галлен 11 2 3 6 15 - 26 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 0:2 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Сьон 2:0 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Серветт 0:2 6 2 1 3 10 - 13 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 0:2 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Сьон 2:0 6 1 2 3 8 - 17 5
6. Серветт 0:2 5 1 2 2 7 - 11 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Люцерн 2:0 Санкт-Галлен онлайн




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