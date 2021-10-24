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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Альтах
0'
45' Желтая карточка
Хаудум Штефан
56' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
78'
1
Шлагер
Александер
29
Флеккер
Флориан
34
Боллер
Ян
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
31
Гргич
Лукас
25
Холланд
Джеймс
30
Хорват
Саша
21
Хон
Хён-Сок
27
Гойгингер
Томас
23
Шмидт
Александер
13
Касали
Тино
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
5
Нетцер
Филипп
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
33
Букта
Чаба
34
Турнвальд
Мануэль
27
Хаудум
Штефан
20
Тартаротти
Йоханнес
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
9
Нухиу
Атдхи
ЛАСК
4-2-3-1
Альтах
4-5-1

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 2 0.17
Карамоко Мамуду 2 0.17
Михорль Петер 1 0.08
Флеккер Флориан 1 0.08
Визингер Филип 1 0.08
Моншайн Кристоф 1 0.08
Шмидт Александер 1 0.08
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.25
Турнвальд Мануэль 1 0.08
Крижман Санди 1 0.08
Цвишенбруггер Ян 1 0.08
Хаудум Штефан 1 0.08
Нуссбаумер Даниэль 1 0.08
Нетцер Филипп 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 4 0
Визингер Филип 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Гргич Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабанлы Беркай 5 0
Нухиу Атдхи 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Felix Strauss 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Sebastian Aigner 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1
ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0
Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Рапид Вена 1:0 12 4 3 5 17 - 16 15
5. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
6. Аустрия Клагенфурт 12 3 5 4 18 - 20 14
7. Рид 12 3 4 5 15 - 27 13
8. Хартберг 0:1 12 3 4 5 20 - 20 13
9. Адмира 12 3 4 5 15 - 16 13
10. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
11. ЛАСК 0:0 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Альтах 0:0 12 2 5 5 8 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Рапид Вена 1:0 6 3 0 3 12 - 9 9
6. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
7. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
11. Альтах 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 0:1 6 1 1 4 8 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 0:1 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Альтах 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
7. Рапид Вена 1:0 6 1 3 2 5 - 7 6
8. ЛАСК 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
10. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
11. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Хаудум Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Нетцер Филипп уходит с поля. Felix Strauss выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.66
5.00
7.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Альтах онлайн




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