Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Raiffeisen Arena
45' Желтая карточкаХаудум Штефан
56' Желтая карточкаДабанлы Беркай
34
Боллер
Ян
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
21
Хон
Хён-Сок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
45'
56'
История личных встреч
ЛАСК
Альтах
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|2
|0.17
|Карамоко Мамуду
|2
|0.17
|Михорль Петер
|1
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.08
|Визингер Филип
|1
|0.08
|Моншайн Кристоф
|1
|0.08
|Шмидт Александер
|1
|0.08
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.25
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|Крижман Санди
|1
|0.08
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.08
|Хаудум Штефан
|1
|0.08
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.08
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|4
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Felix Strauss
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1
ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0
Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 16
|15
|5.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|7.
|Рид
|12
|3
|4
|5
|15 - 27
|13
|8.
|Хартберг
|0:1
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|9.
|Адмира
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|ЛАСК
|0:0
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Альтах
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|0:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|8.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|10.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2