Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:1
11' ГолФунтас Таксиархис
15' Желтая карточкаАфдияй Донис
42' Желтая карточкаГраховац Срджан
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
10
Ниманн
Ноэль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
30
Граймль
Лео
10
Балло
Тьерно
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
11'
15'
42'
История личных встреч
Хартберг
Рапид Вена
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.5
|Хорват Саша
|4
|0.33
|Афдияй Донис
|2
|0.17
|Хайль Юрген
|1
|0.08
|Роттер Томас
|1
|0.08
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.08
|Белакович Неманя
|1
|0.08
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.08
|Штурм Филипп
|1
|0.08
|Matija Horvat
|1
|0.08
|Ниманн Ноэль
|1
|0.08
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.5
|Грюлль Марко
|4
|0.33
|Кара Эркан
|4 (1)
|0.33
|Граховац Срджан
|1
|0.08
|Любичич Роберт
|1
|0.08
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Роттер Томас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
86%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
6
38%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
9
56%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 16
|15
|5.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|7.
|Рид
|12
|3
|4
|5
|15 - 27
|13
|8.
|Хартберг
|0:1
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|13
|9.
|Адмира
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|ЛАСК
|0:0
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Альтах
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|0:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|8.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|10.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2