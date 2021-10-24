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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
11' Гол
Фунтас Таксиархис
15' Желтая карточка
Афдияй Донис
42' Желтая карточка
Граховац Срджан
78'
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
16
Зоннляйтнер
Марио
31
Роттер
Томас
14
Клем
Кристиан
10
Ниманн
Ноэль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
9
Белакович
Неманя
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Айву
Эмануэль
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
10
Балло
Тьерно
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Хартберг
4-4-1-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Рапид Вена

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
ББЗВ
3:4
ББЗВ
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (1) 0.5
Хорват Саша 4 0.33
Афдияй Донис 2 0.17
Хайль Юрген 1 0.08
Роттер Томас 1 0.08
Шмербок Марк-Андре 1 0.08
Белакович Неманя 1 0.08
Гольнер Манфред 1 (1) 0.08
Штурм Филипп 1 0.08
Matija Horvat 1 0.08
Ниманн Ноэль 1 0.08
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 6 0.5
Грюлль Марко 4 0.33
Кара Эркан 4 (1) 0.33
Граховац Срджан 1 0.08
Любичич Роберт 1 0.08
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.08
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Роттер Томас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Штек Давид 2 0
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Тадич Дарио 1 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Philipp Erhardt 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
86%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
6
38%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
9
56%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Санкт-Пёльтен - Хартберг 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Рапид Вена 1:0 12 4 3 5 17 - 16 15
5. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
6. Аустрия Клагенфурт 12 3 5 4 18 - 20 14
7. Рид 12 3 4 5 15 - 27 13
8. Хартберг 0:1 12 3 4 5 20 - 20 13
9. Адмира 12 3 4 5 15 - 16 13
10. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
11. ЛАСК 0:0 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Альтах 0:0 12 2 5 5 8 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Рапид Вена 1:0 6 3 0 3 12 - 9 9
6. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
7. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
11. Альтах 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 0:1 6 1 1 4 8 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 0:1 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Альтах 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
7. Рапид Вена 1:0 6 1 3 2 5 - 7 6
8. ЛАСК 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
10. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
11. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Граховац Срджан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рапид Вена
4.33
5.89
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Рапид Вена онлайн




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