Норвегия: Первый дивизион 2021
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Колор Лайн
2' Желтая карточкаChristian Landu Landu
0:1
21' ГолJostein Ekeland
39' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
1:1
45' ГолKristoffer Oedemarksbakken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Simen RafnЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
21'
0:1
39'
История личных встреч
Олесунн
Санднес
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|15 (3)
|0.6
|Нордли Симен Болькан
|7
|0.28
|Кастро Никлас
|7
|0.28
|Сегберг Эрленд
|5
|0.2
|Kristoffer Oedemarksbakken
|5
|0.2
|Бармен Кристоффер
|5 (3)
|0.2
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0.08
|Дубвик Исак
|2
|0.08
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Фельман Давид
|1
|0.04
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.04
|Браянац Муамер
|1
|0.04
|Simen Rafn
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|9 (1)
|0.36
|Jostein Ekeland
|6
|0.24
|Michael Baidoo
|4
|0.16
|Брингакер Матиас
|4
|0.16
|Ingvald Halgunset
|3
|0.12
|Таддесе Хоренус
|3
|0.12
|Espen Hammer Berger
|2 (1)
|0.08
|Сэтре Стале
|1
|0.04
|Christian Landu Landu
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Jonas Brune Aune
|1
|0.04
|Йонссон Видар
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Эвераас Йёрген
|0
|0
|Chris Sleveland
|0
|0
|Торбьерн Эггем
|0
|0
|Johannes Andres Nunez Godoy
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|6
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Espen Hammer Berger
|4
|0
|Michael Baidoo
|4
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|1
|Эвераас Йёрген
|3
|0
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Брингакер Матиас
|3
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Хаджич Аднан
|3
|0
|Сэтре Стале
|2
|0
|Sander Ringberg
|2
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Jostein Ekeland
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Markus Vassoey Nilsen
|1
|0
|Эффьом Максвелл
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
12
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
7
23%
2
17%
1-15
6
19%
4
33%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
4
13%
1
8%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
6
46%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
2
11%
7
35%
76-90
Забито
53
34
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
9
17%
5
15%
1-15
9
17%
6
18%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
8
15%
4
12%
46-60
9
17%
6
18%
61-75
9
17%
6
18%
76-90
Пропущено
32
40
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
5
16%
5
13%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
10
31%
9
23%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
3
9%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2
Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1
Санднес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1
Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0 Санднес - Гроруд 2:3 КФУМ - Санднес 1:1 Санднес - Стрёммен 3:2 Окра - Санднес 2:3 Бродд - Санднес 0:3 Брюне - Санднес 0:1 Санднес - Хам-Кам 1:2 Ранхейм - Санднес 4:0 Санднес - Олесунн 0:0 Гроруд - Санднес 1:0 Санднес - Дьерв 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|2:0
|25
|17
|5
|3
|55 - 19
|56
|2.
|Дьерв
|25
|14
|7
|4
|44 - 38
|49
|3.
|Олесунн
|1:1
|25
|13
|9
|3
|54 - 33
|48
|4.
|Фредрикстад
|1:1
|25
|13
|7
|5
|51 - 33
|46
|5.
|Согндаль
|1:0
|25
|10
|7
|8
|33 - 28
|37
|6.
|КФУМ
|0:0
|25
|9
|8
|8
|33 - 34
|35
|7.
|Рёуфосс
|1:1
|25
|9
|5
|11
|45 - 41
|32
|8.
|Ранхейм
|0:2
|25
|8
|7
|10
|47 - 48
|31
|9.
|Санднес
|1:1
|25
|8
|7
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Осане
|0:0
|25
|8
|6
|11
|32 - 45
|30
|11.
|Старт
|25
|8
|6
|11
|48 - 50
|30
|12.
|Брюне
|1:1
|25
|8
|5
|12
|33 - 38
|29
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|25
|6
|7
|12
|28 - 41
|25
|14.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|25
|7
|4
|14
|27 - 45
|25
|15.
|Гроруд
|1:1
|25
|7
|4
|14
|34 - 51
|25
|16.
|Стрёммен
|0:1
|25
|2
|12
|11
|23 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|2:0
|13
|10
|1
|2
|32 - 12
|31
|2.
|Олесунн
|1:1
|13
|8
|5
|0
|32 - 14
|29
|3.
|Дьерв
|13
|8
|4
|1
|24 - 17
|28
|4.
|Фредрикстад
|1:1
|12
|8
|3
|1
|28 - 12
|27
|5.
|КФУМ
|0:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|Ранхейм
|0:2
|13
|6
|4
|3
|30 - 24
|22
|7.
|Согндаль
|1:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|8.
|Рёуфосс
|1:1
|12
|7
|0
|5
|28 - 19
|21
|9.
|Санднес
|1:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|10.
|Брюне
|1:1
|13
|5
|4
|4
|21 - 16
|19
|11.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Осане
|0:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 25
|18
|13.
|Гроруд
|1:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 21
|14
|14.
|Стрёммен
|0:1
|13
|2
|7
|4
|11 - 14
|13
|15.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|16.
|Старт
|12
|3
|3
|6
|22 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|2:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Дьерв
|12
|6
|3
|3
|20 - 21
|21
|3.
|Фредрикстад
|1:1
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|4.
|Олесунн
|1:1
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|5.
|Старт
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|6.
|Согндаль
|1:0
|12
|5
|1
|6
|14 - 14
|16
|7.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|8.
|КФУМ
|0:0
|13
|2
|6
|5
|14 - 22
|12
|9.
|Осане
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|10.
|Гроруд
|1:1
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|11.
|Рёуфосс
|1:1
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|12.
|Санднес
|1:1
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|13.
|Брюне
|1:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 22
|10
|14.
|Ранхейм
|0:2
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|13
|2
|0
|11
|12 - 35
|6
|16.
|Стрёммен
|0:1
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5