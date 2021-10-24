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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Олесунн
2:2
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
2' Желтая карточка
Christian Landu Landu
0:1
21' Гол
Jostein Ekeland
40' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
1:1
45' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
2:1
51' Гол
Фельман Давид
2:2
60' Гол
Jostein Ekeland
67' Желтая карточка
Лима Эриксон
67' Желтая карточка
Фальк Аслак
90'+5
13
Лэнсинг
Майкл
16
Хатлехоль
Йёрген
3
Янсен
Квинт
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
29
Бармен
Кристоффер
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
1
Фальк
Аслак
23
Эвераас
Йёрген
15
Сэтре
Стале
2
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
6
Christian
Landu
Landu
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
10
Michael
Baidoo
9
Jostein
Ekeland
11
Хустад
Эрленд
Олесунн
4-2-3-1
Санднес
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Санднес

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:3
Т
0:1
Т
3:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 15 (3) 0.6
Нордли Симен Болькан 7 0.28
Кастро Никлас 7 0.28
Сегберг Эрленд 5 0.2
Kristoffer Oedemarksbakken 5 0.2
Бармен Кристоффер 5 (3) 0.2
Torbjoern Kallevaag 2 0.08
Дубвик Исак 2 0.08
Фельман Давид 2 0.08
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Агдестейн Торбьорн 1 0.04
Браянац Муамер 1 0.04
Simen Rafn 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 9 (1) 0.36
Jostein Ekeland 7 0.28
Michael Baidoo 4 0.16
Брингакер Матиас 4 0.16
Ingvald Halgunset 3 0.12
Таддесе Хоренус 3 0.12
Espen Hammer Berger 2 (1) 0.08
Сэтре Стале 1 0.04
Christian Landu Landu 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Jonas Brune Aune 1 0.04
Йонссон Видар 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Эвераас Йёрген 0 0
Chris Sleveland 0 0
Торбьерн Эггем 0 0
Johannes Andres Nunez Godoy 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 5 0
Лима Эриксон 5 0
Фельман Давид 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Гроннер Йонас 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Диа Мамаду 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 6 0
Йонссон Видар 4 0
Espen Hammer Berger 4 0
Michael Baidoo 4 0
Fredrik Mani Paalerud 2 1
Эвераас Йёрген 3 0
Хустад Эрленд 3 0
Брингакер Матиас 3 0
Chris Sleveland 3 0
Хаджич Аднан 3 0
Сэтре Стале 2 0
Sander Ringberg 2 0
Торбьерн Эггем 2 0
Jostein Ekeland 2 0
Фальк Аслак 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Markus Vassoey Nilsen 1 0
Эффьом Максвелл 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
14
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
7
21%
2
14%
1-15
6
18%
5
36%
16-30
6
18%
2
14%
31-45
5
15%
4
29%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
4
12%
1
7%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
6
40%
4
18%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
7%
4
18%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
2
11%
7
35%
76-90

Забито

55
36
28 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
9
16%
5
14%
1-15
9
16%
7
19%
16-30
10
18%
7
19%
31-45
9
16%
5
14%
46-60
9
16%
6
17%
61-75
9
16%
6
17%
76-90

Пропущено

34
42
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
5
15%
5
12%
1-15
3
9%
3
7%
16-30
10
29%
29%
10
24%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
6
18%
8
19%
61-75
3
9%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2
Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1
Санднес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1
Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0 Санднес - Гроруд 2:3 КФУМ - Санднес 1:1 Санднес - Стрёммен 3:2 Окра - Санднес 2:3 Бродд - Санднес 0:3 Брюне - Санднес 0:1 Санднес - Хам-Кам 1:2 Ранхейм - Санднес 4:0 Санднес - Олесунн 0:0 Гроруд - Санднес 1:0 Санднес - Дьерв 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 25 17 5 3 56 - 19 56
2. Дьерв 25 14 7 4 44 - 38 49
3. Фредрикстад 25 14 6 5 52 - 33 48
4. Олесунн 25 13 9 3 55 - 34 48
5. Согндаль 25 10 7 8 34 - 28 37
6. КФУМ 25 9 7 9 33 - 37 34
7. Осане 25 9 5 11 35 - 45 32
8. Рёуфосс 25 9 4 12 45 - 43 31
9. Санднес 25 8 7 10 36 - 42 31
10. Брюне 25 9 4 12 35 - 38 31
11. Ранхейм 25 8 7 10 47 - 49 31
12. Старт 25 8 6 11 48 - 50 30
13. Улленсакер-Киса 25 6 7 12 28 - 41 25
14. Стйордалс Блинк 25 7 4 14 27 - 45 25
15. Гроруд 25 7 3 15 34 - 52 24
16. Стрёммен 25 2 12 11 23 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 13 10 1 2 33 - 12 31
2. Олесунн 13 8 5 0 33 - 15 29
3. Дьерв 13 8 4 1 24 - 17 28
4. Фредрикстад 12 8 3 1 28 - 12 27
5. КФУМ 12 7 2 3 19 - 12 23
6. Ранхейм 13 6 4 3 30 - 24 22
7. Согндаль 13 5 6 2 19 - 14 21
8. Рёуфосс 12 7 0 5 28 - 19 21
9. Брюне 13 6 3 4 23 - 16 21
10. Санднес 12 6 2 4 22 - 20 20
11. Осане 13 6 2 5 22 - 25 20
12. Стйордалс Блинк 12 5 4 3 15 - 10 19
13. Гроруд 12 4 1 7 16 - 22 13
14. Стрёммен 13 2 7 4 11 - 15 13
15. Улленсакер-Киса 12 3 3 6 12 - 15 12
16. Старт 12 3 3 6 22 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Фредрикстад 13 6 3 4 24 - 21 21
3. Дьерв 12 6 3 3 20 - 21 21
4. Олесунн 12 5 4 3 22 - 19 19
5. Старт 13 5 3 5 26 - 23 18
6. Согндаль 12 5 1 6 15 - 14 16
7. Улленсакер-Киса 13 3 4 6 16 - 26 13
8. Осане 12 3 3 6 13 - 20 12
9. Гроруд 13 3 2 8 18 - 30 11
10. Санднес 13 2 5 6 14 - 22 11
11. КФУМ 13 2 5 6 14 - 25 11
12. Рёуфосс 13 2 4 7 17 - 24 10
13. Брюне 12 3 1 8 12 - 22 10
14. Ранхейм 12 2 3 7 17 - 25 9
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 12 - 35 6
16. Стрёммен 12 0 5 7 12 - 23 5
Где смотреть матч Олесунн 2:2 Санднес онлайн




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