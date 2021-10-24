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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Урал
0'
29' Желтая карточка
Герасимов Алексей
35'
Бикфалви попал в штангу
Удар Садулаева в штангу
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
5
Лысцов
Виталий
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
17
Садулаев
Лечи
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
15
Кулаков
Денис
5
Егорычев
Андрей
6
Августиняк
Рафал
3
Гогличидзе
Лео
18
Йовичич
Бранко
24
Колесниченко
Кирилл
10
Бикфалви
Эрик
Ахмат
4-2-3-1
Урал
3-4-2-1

Ход матча

29'
 
Герасимов Алексей

История личных встреч

Ахмат
Урал

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.25
Конате Мохамед II 3 0.25
Коновалов Игорь 2 (1) 0.17
Карапузов Владислав 1 0.08
Лысцов Виталий 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.17
Егорычев Андрей 1 0.08
Панюков Андрей 1 0.08
Максименко Артём 1 0.08
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 5 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Коновалов Игорь 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0
Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
11. Ахмат 0:0 Заявка 12 4 1 7 11 - 18 13
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Урал 0:0 Заявка 12 2 4 6 5 - 14 10
16. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
2. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Урал 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат 0:0 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал 0:0 Заявка 5 1 1 3 1 - 7 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    35'
    Фолит "Ахмат" на чужой половине. Небольшая пауза, и "Урал" возобновляет игру короткой передачей. 
  • 34'
    Пас пяткой на Кулакова, который вбегает в штрафную, но на мяче его опережает защитник. 
  • 33'
    Быстров принимает очень необычное решение пробить примерно с правого угла штрафной из неудачной позиции. Ожидаемо, удар получается "по воробьям".
  • 32'
    Уткин получает хороший пас в полукруге, затем разворачивается Даниил и бьет выше цели. 
  • 31'
    Конате подает в центр штрафной, там Харин борется за мяч, однако защита "Урала" оказывается проворнее в данной ситуации.
  • 30'
    "Урал" бежит по левому флангу, входят в штрафную, мяч касается руки игрока атакующей команды, но свистка нет, так как владение за "Ахматом".
  • 29'
    Команда Талалаева разыгрывает этот штрафной, и следует заброс вперед на Конате, однако неудачно. Мяч оказывается в руках у Помазуна. 
  • Желтая карточка
    28'
    Герасимов получает желтую за довольно грубый подкат в центре поля. 
  • Угловой
    27'
    Угловой теперь в пользу хозяев. Сильная подача в штрафную и удар Семенова головой. Слишком высоко. 
  • 26'
    Ошибается с передачей Лысцов, мяч уходит в аут, "Урал" пытается выжать из этой атаки максимум, однако мяч потерян. 
  • Угловой
    25'
    Корнер для гостей. Подача в зону дальней штанги, удара не выходит, "Ахмат" забирает мяч себе. 
  • Опасный момент
    24'
    Ух! Подача слева, мяч взмывает над штрафной, Колесниченко подбегает и головой мощно бьет в ближний угол. Шелия сейвит!
  • 23'
    Подача в зону полукруга, где борятся за мяч футболисты, защитник "Ахмата" выбивает мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной для "Урала" после того, как в "коробочку" взяли Адамова на правом фланге. 
  • 21'
    Уткин грудью принимает передачу на линии штрафной и бьет с разворота. Помазун на месте. 
  • Угловой
    20'
    Подача с углового от уральцев. Подача слишком высокая выходит, и грозненцы отбиваются. 
  • 19'
    "Ахмат" разворачивает атаку на правом фланге, но "Урал" не пропускает и даже перехватывает мяч. 
  • 18'
    Августиняк срубает на полном ходу Богасаваца, однако Карасев указывает, что была игра в мяч, что и видно на повторе. 
  • 17'
    Егорычев отдал передачу за спину на Харина, тот сразу в центр, где происходит серия отскоков, затем Егорычев вновь получает мяч и отдает пас налево, однако неточно. 
  • 16'
    Первые 10 минут были однозначно за "Ахматом", однако сейчас такого не скажешь. "Урал" сумел здорово отодвинуть игру и даже создать сверхопасный момент. 
  • Штанга
    15'
    Моментище! Бикфалви получил мяч в чужой штрафной, сместился в центр и с левой ноги пробил в ближний угол. Штанга!
  • Фол, нарушение
    14'
    Коновалов с Адамовым столкнулись в центре поля. Чуть больше досталось игроку из Грозного. 
  • 13'
    Адамов подал с правого фланга в штрафную, однако там только защитник "Ахмата".
  • 12'
    "Урал" подобрал мяч на чужой половине, передача с левого фланга, но немного неточно, и Гогличидзе не сумел добраться до мяча. 
  • 11'
    Наконец екатеринбуржцы дошли до чужой штрафной, правда, с правого фланга мяч так и не ушел. 
  • 10'
    Активен Коновалов в начале встречи, в основном именно через него идут атаки "Ахмата", вот сейчас он решился на дальний удар. Выше цели. 
  • Угловой
    9'
    После второго углового к ряду, уральцы отбиваются, однако в середине поля хозяев довольно легко возвращают себе мяч. 
  • Угловой
    8'
    Угловой для "Ахмата". Подача с правого угла, оборона выносит мяч на еще один корнер. 
  • 7'
    Следует подача, уже третья за этот короткий промежуток времени, в штрафную гостей, но и тут не так опасно. 
  • Опасный момент
    6'
    Момент! Пробежал Садулаев между двух защитников соперника и пробил низом в направлении дальнего угла ворот, мяч очень медленно докатился до самой штанги, а затем защита разрядила обстановку! 
  • Фол, нарушение
    5'
    Фол на правом фланге на половине поля "Урала". Неплохой стандарт для грознинцев. 
  • 4'
    Вновь Коновалов с мячом, подает он с левого фланга, удара не выходит, но мяч за "Ахматом". 
  • 3'
    Подача с правого фланга, мяч вылетает из штрафной, затем Коновалов бьет издали. Рядом со створом. 
  • 2'
    Уткин подал со штрафного с левого края, "Урал" легко отбился. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ахмат 0:0 Урал онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Урал

Исход игры
Ахмат
74.5% (117)
Ничья
19.1% (30)
Урал
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (49)
Меньше
65.49% (93)
Обе команды забьют
Да
50.7% (72)
Нет
49.3% (70)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
36.3% (57)
2:1 Ахмат
26.8% (42)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:0 Ахмат
5.7% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Урал
1.9% (3)
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