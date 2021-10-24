Конате подает в центр штрафной, там Харин борется за мяч, однако защита "Урала" оказывается проворнее в данной ситуации.

Уткин получает хороший пас в полукруге, затем разворачивается Даниил и бьет выше цели.

Быстров принимает очень необычное решение пробить примерно с правого угла штрафной из неудачной позиции. Ожидаемо, удар получается "по воробьям".

Пас пяткой на Кулакова, который вбегает в штрафную, но на мяче его опережает защитник.

Фолит "Ахмат" на чужой половине. Небольшая пауза, и "Урал" возобновляет игру короткой передачей.

30' "Урал" бежит по левому флангу, входят в штрафную, мяч касается руки игрока атакующей команды, но свистка нет, так как владение за "Ахматом".

29' Команда Талалаева разыгрывает этот штрафной, и следует заброс вперед на Конате, однако неудачно. Мяч оказывается в руках у Помазуна.

28' Герасимов получает желтую за довольно грубый подкат в центре поля.

27' Угловой теперь в пользу хозяев. Сильная подача в штрафную и удар Семенова головой. Слишком высоко.

26' Ошибается с передачей Лысцов, мяч уходит в аут, "Урал" пытается выжать из этой атаки максимум, однако мяч потерян.

25' Корнер для гостей. Подача в зону дальней штанги, удара не выходит, "Ахмат" забирает мяч себе.

24' Ух! Подача слева, мяч взмывает над штрафной, Колесниченко подбегает и головой мощно бьет в ближний угол. Шелия сейвит!

23' Подача в зону полукруга, где борятся за мяч футболисты, защитник "Ахмата" выбивает мяч в аут.

22' Штрафной для "Урала" после того, как в "коробочку" взяли Адамова на правом фланге.

21' Уткин грудью принимает передачу на линии штрафной и бьет с разворота. Помазун на месте.

20' Подача с углового от уральцев. Подача слишком высокая выходит, и грозненцы отбиваются.

19' "Ахмат" разворачивает атаку на правом фланге, но "Урал" не пропускает и даже перехватывает мяч.

18' Августиняк срубает на полном ходу Богасаваца, однако Карасев указывает, что была игра в мяч, что и видно на повторе.

17' Егорычев отдал передачу за спину на Харина, тот сразу в центр, где происходит серия отскоков, затем Егорычев вновь получает мяч и отдает пас налево, однако неточно.

16' Первые 10 минут были однозначно за "Ахматом", однако сейчас такого не скажешь. "Урал" сумел здорово отодвинуть игру и даже создать сверхопасный момент.

15' Моментище! Бикфалви получил мяч в чужой штрафной, сместился в центр и с левой ноги пробил в ближний угол. Штанга!

14' Коновалов с Адамовым столкнулись в центре поля. Чуть больше досталось игроку из Грозного.

13' Адамов подал с правого фланга в штрафную, однако там только защитник "Ахмата".

12' "Урал" подобрал мяч на чужой половине, передача с левого фланга, но немного неточно, и Гогличидзе не сумел добраться до мяча.

11' Наконец екатеринбуржцы дошли до чужой штрафной, правда, с правого фланга мяч так и не ушел.

10' Активен Коновалов в начале встречи, в основном именно через него идут атаки "Ахмата", вот сейчас он решился на дальний удар. Выше цели.

9' После второго углового к ряду, уральцы отбиваются, однако в середине поля хозяев довольно легко возвращают себе мяч.

8' Угловой для "Ахмата". Подача с правого угла, оборона выносит мяч на еще один корнер.

7' Следует подача, уже третья за этот короткий промежуток времени, в штрафную гостей, но и тут не так опасно.

6' Момент! Пробежал Садулаев между двух защитников соперника и пробил низом в направлении дальнего угла ворот, мяч очень медленно докатился до самой штанги, а затем защита разрядила обстановку!

5' Фол на правом фланге на половине поля "Урала". Неплохой стандарт для грознинцев.

4' Вновь Коновалов с мячом, подает он с левого фланга, удара не выходит, но мяч за "Ахматом".

3' Подача с правого фланга, мяч вылетает из штрафной, затем Коновалов бьет издали. Рядом со створом.

2' Уткин подал со штрафного с левого края, "Урал" легко отбился.