Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Урал
История личных встреч
Ахмат
Урал
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.27
|Конате Мохамед II
|3
|0.27
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.18
|Карапузов Владислав
|1
|0.09
|Лысцов Виталий
|1
|0.09
|Янку Габриэль
|1
|0.09
|Бериша Бернард
|0
|0
|Себаи Сенин
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.18
|Егорычев Андрей
|1
|0.09
|Панюков Андрей
|1
|0.09
|Максименко Артём
|1
|0.09
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|5
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Коновалов Игорь
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0
Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Урал
Исход игры
Ахмат
75% (30)
Ничья
17.5% (7)
Урал
7.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (15)
Меньше
61.54% (24)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
35% (14)
2:1 Ахмат
30% (12)
1:1 Ничья
15% (6)
2:0 Ахмат
7.5% (3)
1:2 Урал
5% (2)
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