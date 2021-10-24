Первый тайм

35' Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хороший удар издали нанес Хектор Йонас , но отличный сейв сделал Лукаш Градецки. Угловой.

33' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Эзкан Салих из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Выглядело как неплохой момент. Кайнц Флориан из команды Кёльн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

25' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот!

25' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кёльн выполняет удар от ворот.

20' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

17' Г О О О О Л - Беллараби Карим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

17' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с правой ноги!

15' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Любичич Деян из команды Кёльн

13' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кёльн выполняет удар от ворот.

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Кёльн выполняет удар от ворот.

10' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кёльн выполняет удар от ворот.

6' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Шик Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Тимо Хорн не удержал его в руках.

5' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вирц Флориан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

2' Шик Патрик делает скидку назад вдоль ворот

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кёльн начинает с центра поля