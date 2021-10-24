  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:2
Первый тайм: 35'

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
15' Гол
Шик Патрик
0:2
17' Гол
Беллараби Карим
35'
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
13
Ут
Марк
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Кёльн
4-1-3-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
17'
0:2
Беллараби Карим

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Байер Л

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 4 0.44
Скири Эйе 3 0.33
Кайнц Флориан 2 0.22
Шауб Луис 1 0.11
Андерссон Себастьян 1 0.11
Ут Марк 1 0.11
Лемперте Тим 1 0.11
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.89
Вирц Флориан 4 0.44
Диаби Мусса 4 0.44
Демирбай Керем 1 (1) 0.11
Беллараби Карим 1 0.11
Андрих Роберт 1 0.11
Амири Надим 1 0.11
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 4 0
Баккер Митчел 3 0
Демирбай Керем 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Андрих Роберт 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
6
43%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4
Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Байер Л 2:0 Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
4. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн 0:2 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6. Кёльн 0:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Байер Л 2:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 2:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн 0:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    35'
    Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Байер Л: 43%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шик Патрик мяча так и не получил
  • 34'
    Байер Л начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
  • 33'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Любичич Деян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    33'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 33'
    Хороший удар издали нанес Хектор Йонас, но отличный сейв сделал Лукаш Градецки. Угловой.
  • 33'
    Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 31'
    Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Байер Л: 44%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Коссуну Одилон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ут Марк
  • 29'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 28'
    Шанс! Модест Антони из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 28'
    Любичич Деян из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 27'
    Хектор Йонас из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 26'
    Эзкан Салих из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 25'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 25'
    Выглядело как неплохой момент. Кайнц Флориан из команды Кёльн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 25'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Кёльн: 55%, Байер Л: 45%.
  • 25'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот!
  • 25'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 22'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 22'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Демирбай Керем из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 22'
    Шик Патрик из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Диаби Мусса из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Байер Л начинает контратаку
  • 21'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Дуда Ондрей грубо играет против соперника. Пострадал Андрих Роберт
  • 20'
    Контроль мяча: Кёльн: 55%, Байер Л: 45%.
  • 20'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
  • 19'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 18'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Беллараби Карим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 17'
    Андрих Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Вирц Флориан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 16'
    Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 15'
    Диаби Мусса сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с правой ноги!
  • 15'
    Диаби Мусса из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Байер Л начинает контратаку
  • 15'
    Вирц Флориан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Байер Л: 44%.
  • 15'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 14'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Любичич Деян из команды Кёльн.
  • 14'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шик Патрик не смог удачно сыграть.
  • 12'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Пьеро Инкапье
  • 12'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Контроль мяча: Кёльн: 58%, Байер Л: 42%.
  • 10'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Та Джонатан наказан за толчок Шмиц Бенно
  • 9'
    Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 8'
    Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Вирц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 7'
    Байер Л начинает контратаку
  • 6'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    6'
    Диаби Мусса из команды Байер Л в офсайде
  • 5'
    Шик Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Тимо Хорн не удержал его в руках.
  • 5'
    Диаби Мусса из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 5'
    Байер Л начинает контратаку
  • 5'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Байер Л: 43%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья свистит. Любичич Деян атаковал сзади соперника. Это Вирц Флориан заработал своей команде штрафной
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Вирц Флориан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Байер Л контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Эзкан Салих наказан за толчок Андрих Роберт
  • 2'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 2'
    Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Шик Патрик делает скидку назад вдоль ворот
  • 1'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Кёльн 5.8% (8)
X 13.7% (19)
Байер Л 80.6% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Байер Л
3.70
4.15
2.26
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кёльн 0:2 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Байер Л

Исход игры
Кёльн
5.8% (8)
Ничья
13.7% (19)
Байер Л
80.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
78.42% (109)
Меньше
21.58% (30)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
58.3% (81)
1:1 Ничья
10.8% (15)
1:3 Байер Л
8.6% (12)
0:2 Байер Л
5% (7)
0:1 Байер Л
4.3% (6)
2:1 Кёльн
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:4 Байер Л
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 