Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Рейн Энерги
0:1
15' ГолШик Патрик
0:2
17' ГолБеллараби Карим
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
17'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Кёльн
Байер Л
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|4
|0.44
|Скири Эйе
|3
|0.33
|Кайнц Флориан
|2
|0.22
|Шауб Луис
|1
|0.11
|Андерссон Себастьян
|1
|0.11
|Ут Марк
|1
|0.11
|Лемперте Тим
|1
|0.11
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.89
|Вирц Флориан
|4
|0.44
|Диаби Мусса
|4
|0.44
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.11
|Беллараби Карим
|1
|0.11
|Андрих Роберт
|1
|0.11
|Амири Надим
|1
|0.11
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Андрих Роберт
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
6
43%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4
Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|10.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Кёльн
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Байер Л
Исход игры
Кёльн
5.8% (8)
Ничья
13.7% (19)
Байер Л
80.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
78.42% (109)
Меньше
21.58% (30)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
58.3% (81)
1:1 Ничья
10.8% (15)
1:3 Байер Л
8.6% (12)
0:2 Байер Л
5% (7)
0:1 Байер Л
4.3% (6)
2:1 Кёльн
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:4 Байер Л
2.2% (3)
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