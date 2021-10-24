Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ян Тильман не смог попасть в створ ударом издали

93' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Андерссон Себастьян нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

91' Ян Тильман из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

91' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи

88' Кёльн выполняет удар от ворот.

87' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

87' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

85' Шик Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игра в одни ворота сейчас. Кёльн доминирует и владеет мячом

83' Команда Кёльн сравняла счет! Игра продолжается!

82' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Эзкан Салих из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

79' Коссуну Одилон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Хорошую попытку сделал Адли Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Как он промахнулся? Модест Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Кёльн выполняет удар от ворот.

76' Диаби Мусса из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

76' Стало опасно, как только Дуда Ондрей из команды Кёльн пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Лукаш Градецки приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.

75' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Плохо сыграл Та Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Игрок Ут Марк из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

69' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

69' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Глупую желтую получил Диаби Мусса за то, что отбил ногой мяч после свистка

65' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Забив гол, Кёльн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

63' Г О О О О Л - Модест Антони забивает с правой ноги!

63' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хорошую попытку сделал Вирц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Баккер Митчел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кайнц Флориан из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ут Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Плохо сыграл Модест Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Шик Патрик нанес удар издали, а Тимо Хорн отбил его обратно в игру!

56' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Коссуну Одилон получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Коссуну Одилон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кайнц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

48' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Пьеро Инкапье уходит с поля и его заменяет Баккер Митчел