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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 49600
Байер Л
0'
0:1
15' Гол
Шик Патрик
0:2
17' Гол
Беллараби Карим
36' Желтая карточка
Ут Марк
43' Желтая карточка
Демирбай Керем
1:2
63' Гол
Модест Антони
65' Желтая карточка
Диаби Мусса
2:2
82' Гол
Модест Антони
89' Желтая карточка
Андрих Роберт
90'+4
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
13
Ут
Марк
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Кёльн
4-1-3-2
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
17'
0:2
Беллараби Карим
36'
Ут Марк
 
36'
 
Адли Амин
Беллараби Карим
43'
 
Демирбай Керем
46'
 
Баккер Митчел
Инкапье Пьеро
63'
Модест Антони
(Хектор Йонас)
1:2
65'
 
Диаби Мусса
77'
Андерссон Себастьян
Дуда Ондрей
 
77'
 
Тапсоба Эдмон
Диаби Мусса
77'
 
Паласиос Эксекиэль
Вирц Флориан
79'
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
 
79'
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
 
82'
Модест Антони
(Андерссон Себастьян)
2:2
86'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
89'
 
Андрих Роберт
90'
Шауб Луис
Ут Марк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Байер Л

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 6 0.67
Скири Эйе 3 0.33
Кайнц Флориан 2 0.22
Андерссон Себастьян 1 0.11
Шауб Луис 1 0.11
Ут Марк 1 0.11
Лемперте Тим 1 0.11
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.89
Вирц Флориан 4 0.44
Диаби Мусса 4 0.44
Демирбай Керем 1 (1) 0.11
Беллараби Карим 1 0.11
Андрих Роберт 1 0.11
Амири Надим 1 0.11
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 5 0
Демирбай Керем 3 0
Баккер Митчел 3 0
Андрих Роберт 1 1
Фримпонг Жереми 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
50%
3
43%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

16
20
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
6%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
6
38%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
3
15%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
5
29%
29%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4
Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
5. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 5 2 0 3 11 - 9 6
14. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
  • 48'
    Адли Амин ошибается в защите.
  • Офсайд
    48'
    Вирц Флориан из команды Байер Л в офсайде
  • 48'
    Байер Л начинает контратаку
  • 48'
    Адли Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 48'
    Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Байер Л: 41%.
  • 45'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Какой промах! Хектор Йонас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 44'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    43'
    Демирбай Керем получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Демирбай Керем из команды Байер Л заходит слишком далеко, он валит Эзкан Салих.
  • 43'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Модест Антони из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пьеро Инкапье и Адли Амин из команды Байер Л.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 41'
    Кайнц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 41'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Килиан Лука из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Кёльн: [homepos]%, Байер Л: [awaypos]%.
  • 40'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Отличный пас сделал Кайнц Флориан из команды Кёльн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Офсайд
    39'
    Диаби Мусса из команды Байер Л в офсайде
  • 38'
    Жереми Фримпонг из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    38'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 38'
    Ут Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Беллараби Карим получил травму и заменен. Адли Амин выходит на поле.
  • Желтая карточка
    36'
    Рефери не любит споров - именно за это Ут Марк сейчас получил желтую
  • Травма, повреждение
    35'
    Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Байер Л: 43%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шик Патрик мяча так и не получил
  • 34'
    Байер Л начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
  • 33'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Любичич Деян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    33'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 33'
    Хороший удар издали нанес Хектор Йонас, но отличный сейв сделал Лукаш Градецки. Угловой.
  • 33'
    Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 31'
    Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Байер Л: 44%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Коссуну Одилон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ут Марк
  • 29'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 28'
    Шанс! Модест Антони из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 28'
    Любичич Деян из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 27'
    Хектор Йонас из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 26'
    Эзкан Салих из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 25'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 25'
    Выглядело как неплохой момент. Кайнц Флориан из команды Кёльн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 25'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Кёльн: 55%, Байер Л: 45%.
  • 25'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот!
  • 25'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 22'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 22'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Демирбай Керем из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 22'
    Шик Патрик из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Диаби Мусса из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 21'
    Байер Л начинает контратаку
  • 21'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Дуда Ондрей грубо играет против соперника. Пострадал Андрих Роберт
  • 20'
    Контроль мяча: Кёльн: 55%, Байер Л: 45%.
  • 20'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
  • 19'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 18'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Беллараби Карим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 17'
    Андрих Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Вирц Флориан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 16'
    Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 15'
    Диаби Мусса сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с правой ноги!
  • 15'
    Диаби Мусса из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Байер Л начинает контратаку
  • 15'
    Вирц Флориан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Байер Л: 44%.
  • 15'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 14'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Любичич Деян из команды Кёльн.
  • 14'
    Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шик Патрик не смог удачно сыграть.
  • 12'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Пьеро Инкапье
  • 12'
    Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Контроль мяча: Кёльн: 58%, Байер Л: 42%.
  • 10'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Та Джонатан наказан за толчок Шмиц Бенно
  • 9'
    Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 8'
    Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Вирц Флориан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Вирц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 7'
    Байер Л начинает контратаку
  • 6'
    Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    6'
    Диаби Мусса из команды Байер Л в офсайде
  • 5'
    Шик Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Тимо Хорн не удержал его в руках.
  • 5'
    Диаби Мусса из команды Байер Л делает пас партнеру.
  • 5'
    Байер Л начинает контратаку
  • 5'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Байер Л: 43%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья свистит. Любичич Деян атаковал сзади соперника. Это Вирц Флориан заработал своей команде штрафной
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Вирц Флориан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Байер Л контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Эзкан Салих наказан за толчок Андрих Роберт
  • 2'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 2'
    Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Шик Патрик делает скидку назад вдоль ворот
  • 1'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Кёльн 5.8% (8)
X 13.7% (19)
Байер Л 80.6% (112)
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Где смотреть матч Кёльн 2:2 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Байер Л

Исход игры
Кёльн
5.8% (8)
Ничья
13.7% (19)
Байер Л
80.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
78.42% (109)
Меньше
21.58% (30)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
58.3% (81)
1:1 Ничья
10.8% (15)
1:3 Байер Л
8.6% (12)
0:2 Байер Л
5% (7)
0:1 Байер Л
4.3% (6)
2:1 Кёльн
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:4 Байер Л
2.2% (3)
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