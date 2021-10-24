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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
2:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
7' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
1:0
14' Гол
Менез Жереми
32' Желтая карточка
Белломо Никола
39' Желтая карточка
Ман Деннис
41' Желтая карточка
Васкес Франко
43' Желтая карточка
Ционек Тьяго
55' Желтая карточка
Менез Жереми
61' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
65' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
71' Желтая карточка
Юрич Станко
2:0
72' Пенальти
Галабинов Андрей
75' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
2:1
82' Гол
Васкес Франко
90'+6
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
99
Ривас
Ригоберто
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
16
Галабинов
Андрей
7
Менез
Жереми
1
Буффон
Джанлуиджи
26
Кулибали
Войо
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
24
Осорио
Йордан
8
Брунетта
Хуан
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
28
Михэйлэ
Валентин
Реджина
4-4-2
Парма
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Парма

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 5 (2) 0.56
Менез Жереми 2 0.22
Хетемай Перпарим 1 0.11
Монтальто Адриано 1 0.11
Ривас Ригоберто 1 0.11
Белломо Никола 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 3 0.33
Михэйлэ Валентин 2 0.22
Тутино Дженнаро 2 0.22
Ман Деннис 2 0.22
Инглезе Роберто 1 0.11
Дель Прато Энрико 1 0.11
Юрич Станко 1 0.11
Бенедычак Адриан 1 0.11
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 4 0
Менез Жереми 2 1
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Ционек Тьяго 2 0
Бьянки Николо 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Белломо Никола 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 3 2
Михэйлэ Валентин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Брунетта Хуан 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Болог Ботонд 1 0
Кулибали Войо 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
4
57%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1
Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2 Реджина - Кьево 1:1 Брешия - Реджина 1:0 Реджина - Монца 1:0
Парма
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1
Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0 Парма - Кротоне 3:4 Ювентус - Парма 3:1 Кальяри - Парма 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
8. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
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