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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
2:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
1:0
10' Гол
Фрай Фабиан
2:0
32' Гол
Кабрал Артур
2:0
55' Не забитый пенальти
Касами Пайтим
64' Желтая карточка
Фрай Фабиан
90'+6
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
6
Джига
Нассер
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
7
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
99
Жегрова
Эдон
19
Малес
Дариан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
58
Осигве
Себастьян
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
17
Абубакар-Анкра
Асума
Базель
4-2-3-1
Лугано
4-1-2-1-2

Ход матча

10'
Фрай Фабиан
(Жегрова Эдон)
1:0
32'
Кабрал Артур
(Касами Пайтим)
2:0
55'
Касами Пайтим
2:0
59'
 
Фаччинетти Микаэль
Абубакар-Анкра Асума
59'
 
Mohamed Amoura
Целар Жан
59'
 
Лунгой Кристофер
Кустодио Оливье
61'
Эспозито Себастьяно
Малес Дариан
 
61'
Ндой Дан
Миллар Лиам
 
64'
Фрай Фабиан
 
74'
Джака Таулант
Касами Пайтим
 
74'
Штокер Валентин
Жегрова Эдон
 
78'
 
Nikolas Muci
Боттани Маттиа
82'
 
Монцьяло Кевин
Марич Мият
84'
Бургер Ваутер
Кабрал Артур
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 9 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Базель
Лугано

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 12 (2) 1.09
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.36
Жегрова Эдон 2 0.18
Штокер Валентин 1 0.09
Касами Пайтим 1 0.09
Лопес Серхио 1 0.09
Миллар Лиам 1 0.09
Ндой Дан 1 0.09
Фрай Фабиан 1 0.09
Джюмарт Эрай 1 0.09
Паласиос Матиас 0 0
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.3
Абубакар-Анкра Асума 3 0.3
Циглер Рето 2 (1) 0.2
Целар Жан 1 0.1
Лаванши Нума 1 0.1
Kreshnik Hajrizi 1 0.1
Mohamed Amoura 1 0.1
Фаччинетти Микаэль 0 0
Саббатини Хонатан 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Касами Пайтим 2 0
Штокер Валентин 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Ндой Дан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Дапрела Фабио 3 0
Боттани Маттиа 3 0
Циглер Рето 2 0
Лаванши Нума 2 0
Марич Мият 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
17%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
43%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
4
16%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
5
20%
3
25%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
3
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2
Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 7 4 0 26 - 8 25
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Серветт 11 3 3 5 18 - 24 12
7. Сьон 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
9. Санкт-Галлен 11 2 3 6 15 - 26 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Фрай Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 2:0 Лугано онлайн




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