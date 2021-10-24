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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
0:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
4' Гол
Стожилкович Филип
7' Желтая карточка
Руй Стив
0:2
58' Гол в свои ворота
Сассо Венсан
65' Желтая карточка
Кавар Димитри
76'
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
12
Роделен
Ронни
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Серветт
4-1-2-3
Сьон
4-1-4-1

Ход матча

4'
0:1
Стожилкович Филип
(Итаитинга)
7'
Руй Стив
 
40'
Диалло Мусса
Сотье Антони
 
46'
Киэ Грежон
Дулин Давид
 
58'
0:2
Сассо Венсан
65'
 
Кавар Димитри
70'
Антунес Алексис
Схалк Алекс
 
70'
 
Весли Давид
Тосетти Маттео

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

Серветт
Сьон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руй Стив 3 0.27
Конья Тимоте 3 0.27
Стеванович Мирослав 2 0.18
Киэ Грежон 2 0.18
Имери Кастриот 2 0.18
Антунес Алексис 1 0.09
Валь Тео 1 (1) 0.09
Сотье Антони 1 0.09
Роделен Ронни 1 0.09
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.27
Стожилкович Филип 3 (1) 0.27
Гргич Анто 1 (1) 0.09
Буа Кевин 1 0.09
Кавар Димитри 1 0.09
Дзуффи Лука 1 0.09
Ндойе Бирама 1 0.09
Theo Berdayes 1 0.09
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Итаитинга 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Руй Стив 3 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Антунес Алексис 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 2 0
Бальтазар 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Весли Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
26%
5
21%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2
Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 11 7 4 0 26 - 8 25
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 0:2 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Сьон 2:0 11 3 3 5 14 - 23 12
7. Серветт 0:2 11 3 3 5 17 - 24 12
8. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
9. Санкт-Галлен 11 2 3 6 15 - 26 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 0:2 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Сьон 2:0 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Серветт 0:2 6 2 1 3 10 - 13 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2:0 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 0:2 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Сьон 2:0 6 1 2 3 8 - 17 5
6. Серветт 0:2 5 1 2 2 7 - 11 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Сотье Антони уходит с поля. Диалло Мусса выходит вместо него
  • Желтая карточка
    7'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Сьон
30.19
9.30
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:2 Сьон онлайн




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