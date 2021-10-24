Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
0:1
4' ГолСтожилкович Филип
7' Желтая карточкаРуй Стив
0:2
58' Гол в свои воротаСассо Венсан
65' Желтая карточкаКавар Димитри
76' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
1:2
90' ГолКиэ Грежон
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш ПапуПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
4'
0:1
7'
58'
0:2
65'
76'
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Серветт
Сьон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|3
|0.27
|Руй Стив
|3
|0.27
|Конья Тимоте
|3
|0.27
|Стеванович Мирослав
|2
|0.18
|Имери Кастриот
|2
|0.18
|Антунес Алексис
|1
|0.09
|Валь Тео
|1 (1)
|0.09
|Сотье Антони
|1
|0.09
|Роделен Ронни
|1
|0.09
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.27
|Стожилкович Филип
|3 (1)
|0.27
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.09
|Буа Кевин
|1
|0.09
|Кавар Димитри
|1
|0.09
|Дзуффи Лука
|1
|0.09
|Ндойе Бирама
|1
|0.09
|Theo Berdayes
|1
|0.09
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Итаитинга
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Фрик Джереми
|0
|1
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
2
15%
3
15%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
3
17%
5
42%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
7
29%
29%
5
19%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2
Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|7
|4
|0
|26 - 8
|25
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|27 - 10
|21
|3.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|26 - 20
|21
|4.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|6.
|Серветт
|11
|3
|3
|5
|18 - 24
|12
|7.
|Сьон
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|11
|1
|6
|4
|16 - 21
|9
|9.
|Санкт-Галлен
|11
|2
|3
|6
|15 - 26
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|7.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2