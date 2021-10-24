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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:2
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:1
4' Гол
Стожилкович Филип
7' Желтая карточка
Руй Стив
0:2
58' Гол в свои ворота
Сассо Венсан
65' Желтая карточка
Кавар Димитри
76' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
1:2
90' Гол
Киэ Грежон
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
12
Роделен
Ронни
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Серветт
4-1-2-3
Сьон
4-1-4-1

Ход матча

4'
0:1
Стожилкович Филип
(Итаитинга)
7'
Руй Стив
 
40'
Диалло Мусса
Сотье Антони
 
46'
Киэ Грежон
Дулин Давид
 
58'
0:2
Сассо Венсан
65'
 
Кавар Димитри
70'
Антунес Алексис
Схалк Алекс
 
70'
 
Весли Давид
Тосетти Маттео
75'
 
Ди Сере
Итаитинга
75'
 
Карлен Гаэтан
Дзуффи Лука
76'
 
Карлен Гаэтан
84'
Мендеш Папу
Роделен Ронни
 
84'
Вуйоз Николя
Руй Стив
 
86'
 
Оливейра Адриан
Стожилкович Филип
90'
Киэ Грежон
(Клиши Гаэль)
1:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Серветт
Сьон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 3 0.27
Руй Стив 3 0.27
Конья Тимоте 3 0.27
Стеванович Мирослав 2 0.18
Имери Кастриот 2 0.18
Антунес Алексис 1 0.09
Валь Тео 1 (1) 0.09
Сотье Антони 1 0.09
Роделен Ронни 1 0.09
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.27
Стожилкович Филип 3 (1) 0.27
Гргич Анто 1 (1) 0.09
Буа Кевин 1 0.09
Кавар Димитри 1 0.09
Дзуффи Лука 1 0.09
Ндойе Бирама 1 0.09
Theo Berdayes 1 0.09
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Итаитинга 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Руй Стив 3 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Антунес Алексис 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 2 0
Бальтазар 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Весли Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
3
17%
5
42%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
7
29%
29%
5
19%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2
Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 7 4 0 26 - 8 25
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Серветт 11 3 3 5 18 - 24 12
7. Сьон 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
9. Санкт-Галлен 11 2 3 6 15 - 26 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Сотье Антони уходит с поля. Диалло Мусса выходит вместо него
  • Желтая карточка
    7'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 1:2 Сьон онлайн




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