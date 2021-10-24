Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Ред Булл Арена
1:0
5' ГолКристенсен Расмус
2:0
22' ГолАдейеми Карим
28' Желтая карточкаАдейеми Карим
18
Кён
Филипп
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
5'
1:0
22'
2:0
28'
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Штурм
39 матчей
89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.1%
30.8%
5.1%
25 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
32 победы 7 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
60 матчей
58.3%
23.3%
18.4%
35 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
25 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
31.7%
15%
32 победы 19 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|9 (2)
|0.75
|Окафор Ноа
|4
|0.33
|Кристенсен Расмус
|4
|0.33
|Сеско Бенджамин
|3
|0.25
|Капальдо Николас
|2
|0.17
|Адаму Чуквубике
|2
|0.17
|Ааронсон Бренден
|1
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.08
|Ульмер Андреас
|1
|0.08
|Онгене Жером
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.58
|Янтшер Якоб
|6 (2)
|0.5
|Саркария Манприт
|4
|0.33
|Вютрих Грегори
|2
|0.17
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.17
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.17
|Китеишвили Отар
|1
|0.08
|Любич Иван
|1
|0.08
|David Affengruber2
|1
|0.08
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|Капальдо Николас
|3
|0
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
28
26
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
11
39%
7
27%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4
Штурм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4
Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|12
|11
|1
|0
|29 - 6
|34
|2.
|Штурм
|0:2
|12
|7
|2
|3
|27 - 15
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|6.
|Хартберг
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|7.
|Рид
|12
|3
|4
|5
|15 - 27
|13
|8.
|Адмира
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|Альтах
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|6
|6
|0
|0
|18 - 3
|18
|2.
|Штурм
|0:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|0:2
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|9.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2