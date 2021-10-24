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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
4:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
5' Гол
Кристенсен Расмус
2:0
22' Гол
Адейеми Карим
28' Желтая карточка
Адейеми Карим
2:1
50' Гол
Янтшер Якоб
57' Желтая карточка
Ульмер Андреас
3:1
74' Гол в свои ворота
Зибенхандль Йорг
4:1
81' Гол
Адейеми Карим
88' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90'+4
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
19
Куэн
Андреас
4
Горенц-Станкович
Йон
44
Данте
Амаду
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Штурм

39 матчей

89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.1%
30.8%
5.1%
25 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
32 победы 7 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

60 матчей

58.3%
23.3%
18.4%
35 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
25 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
31.7%
15%
32 победы 19 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:3
БЧГ
1:3
БЧГ
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 10 (2) 0.83
Окафор Ноа 4 0.33
Кристенсен Расмус 4 0.33
Сеско Бенджамин 3 0.25
Капальдо Николас 2 0.17
Адаму Чуквубике 2 0.17
Ааронсон Бренден 1 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.08
Ульмер Андреас 1 0.08
Онгене Жером 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 7 (2) 0.58
Йебоа Келвин 7 (2) 0.58
Саркария Манприт 4 0.33
Вютрих Грегори 2 0.17
Ньянгбо Догбол 2 0.17
Горенц-Станкович Йон 2 0.17
Китеишвили Отар 1 0.08
Любич Иван 1 0.08
David Affengruber2 1 0.08
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 3 0
Капальдо Николас 3 0
Камара Мохамед VII 3 0
Ульмер Андреас 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Адейеми Карим 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Онгене Жером 1 0
Бернед Антуан 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Газибегович Юсуф 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
4
13%
8
29%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
12
39%
7
25%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
3
18%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4
Штурм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4
Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 12 11 1 0 31 - 7 34
2. Штурм 12 7 2 3 28 - 17 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
5. Аустрия Клагенфурт 12 3 5 4 18 - 20 14
6. Хартберг 12 3 5 4 21 - 20 14
7. Рид 12 3 4 5 15 - 27 13
8. Адмира 12 3 4 5 15 - 16 13
9. Альтах 12 3 4 5 9 - 16 13
10. Рапид Вена 12 3 4 5 17 - 17 13
11. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
12. ЛАСК 12 2 4 6 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
6. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
7. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
11. Хартберг 6 1 2 3 9 - 11 5
12. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
8. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
9. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
10. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Адейеми Карим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Адейеми Карим бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кристенсен Расмус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм онлайн




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