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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
31' Гол
Авонийи Тайво
33'
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
4
Кемпф
Марк-Оливер
16
Каразор
Атакан
7
Кулибали
Танги
28
Нартей
Николас
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
18
Аль-Гаддиуи
Хамади
22
Фюрих
Крис
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Штуттгарт
3-1-4-2
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

31'
0:1
Авонийи Тайво
(Бекер Шеральдо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Штуттгарт
Унион Берлин

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.33
Мавропанос Константинос 3 0.33
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.22
Мармуш Омар 1 0.11
Эндо Ватару 1 0.11
Мангаля Орель 1 0.11
Клемент Филипп 1 0.11
Массимо Роберто 1 0.11
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 6 0.67
Гисельман Нико 2 0.22
Крузе Макс 1 (1) 0.11
Фогльзаммер Андреас 1 0.11
Бехренс Кевин 1 0.11
Бекер Шеральдо 1 0.11
Харагути Генки 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Фёрстер Филипп 2 0
Каразор Атакан 2 0
Климович Матео 2 0
Эндо Ватару 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 2 0
Хедира Рани 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
3
38%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
5. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 5 2 0 3 11 - 9 6
14. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Штуттгарт 54.3% (76)
X 36.4% (51)
Унион Берлин 9.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Унион Берлин
2.60
3.55
3.40
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Где смотреть матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Штуттгарт
54.3% (76)
Ничья
36.4% (51)
Унион Берлин
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
75.71% (106)
Нет
24.29% (34)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
30.7% (43)
1:1 Ничья
28.6% (40)
1:0 Штуттгарт
13.6% (19)
2:0 Штуттгарт
7.1% (10)
2:2 Ничья
6.4% (9)
1:2 Унион Берлин
4.3% (6)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
3:1 Штуттгарт
2.1% (3)
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