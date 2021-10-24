Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
31' ГолАвонийи Тайво
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Штуттгарт
Унион Берлин
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.33
|Мавропанос Константинос
|3
|0.33
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.22
|Мармуш Омар
|1
|0.11
|Эндо Ватару
|1
|0.11
|Мангаля Орель
|1
|0.11
|Клемент Филипп
|1
|0.11
|Массимо Роберто
|1
|0.11
|Соса Борна
|0
|0
|Кулибали Танги
|0
|0
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|6
|0.67
|Гисельман Нико
|2
|0.22
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.11
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.11
|Бехренс Кевин
|1
|0.11
|Бекер Шеральдо
|1
|0.11
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|3
|0
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|Каразор Атакан
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|2
|0
|Хедира Рани
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
3
38%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|5.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|10.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|11 - 9
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Штуттгарт
54.3% (76)
Ничья
36.4% (51)
Унион Берлин
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
75.71% (106)
Нет
24.29% (34)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
30.7% (43)
1:1 Ничья
28.6% (40)
1:0 Штуттгарт
13.6% (19)
2:0 Штуттгарт
7.1% (10)
2:2 Ничья
6.4% (9)
1:2 Унион Берлин
4.3% (6)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
3:1 Штуттгарт
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!