  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 32535
Унион Берлин
0'
0:1
31' Гол
Авонийи Тайво
55' Желтая карточка
Нартей Николас
56' Желтая карточка
Каразор Атакан
57' Вторая желтая карточка
Каразор Атакан
62' Желтая карточка
Хедира Рани
1:1
90' Гол
Фагир Вахид
90'+4
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
4
Кемпф
Марк-Оливер
16
Каразор
Атакан
7
Кулибали
Танги
28
Нартей
Николас
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
18
Аль-Гаддиуи
Хамади
22
Фюрих
Крис
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Штуттгарт
3-1-4-2
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

31'
0:1
Авонийи Тайво
(Бекер Шеральдо)
55'
Нартей Николас
 
55'
Фагир Вахид
Аль-Гаддиуи Хамади
 
55'
Мангаля Орель
Нартей Николас
 
56'
Каразор Атакан
 
57'
Каразор Атакан
 
62'
 
Хедира Рани
64'
 
Озтунали Левин
Хедира Рани
71'
Дидави Даниэль
Кемпф Марк-Оливер
 
74'
 
Фогльзаммер Андреас
Бекер Шеральдо
74'
 
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
82'
Фёрстер Филипп
Кулибали Танги
 
82'
Климович Матео
Фюрих Крис
 
90'
 
Мёхвальд Кевин
Харагути Генки
90'
Фагир Вахид
(Дидави Даниэль)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Штуттгарт
Унион Берлин

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.33
Мавропанос Константинос 3 0.33
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.22
Мармуш Омар 1 0.11
Эндо Ватару 1 0.11
Мангаля Орель 1 0.11
Клемент Филипп 1 0.11
Массимо Роберто 1 0.11
Фагир Вахид 1 0.11
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.78
Гисельман Нико 2 0.22
Крузе Макс 1 (1) 0.11
Бекер Шеральдо 1 0.11
Фогльзаммер Андреас 1 0.11
Бехренс Кевин 1 0.11
Харагути Генки 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Кулибали Танги 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Фёрстер Филипп 2 0
Климович Матео 2 0
Эндо Ватару 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 9 1 5 3 9 - 13 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
10. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
11. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Бохум 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
13. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Бохум 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Штуттгарт 54.3% (76)
X 36.4% (51)
Унион Берлин 9.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Штуттгарт 1:1 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Унион Берлин

Исход игры
Штуттгарт
54.3% (76)
Ничья
36.4% (51)
Унион Берлин
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
75.71% (106)
Нет
24.29% (34)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
30.7% (43)
1:1 Ничья
28.6% (40)
1:0 Штуттгарт
13.6% (19)
2:0 Штуттгарт
7.1% (10)
2:2 Ничья
6.4% (9)
1:2 Унион Берлин
4.3% (6)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
3:1 Штуттгарт
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 