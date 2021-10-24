Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 32535 болельщиков

93' Г О О О О Л - Фагир Вахид наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

93' Отличные скиллы показывает Фагир Вахид , обводя своих соперников

93' Игрок команды Штуттгарт делает подачу своему товарищу по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Фогльзаммер Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Эндо Ватару из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

76' Еккель Пауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

72' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Бекер Шеральдо нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан Бредлоу не удержал его в руках.

71' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фюрих Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хедира Рани получил желтую карточку от судьи

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Каразор Атакан получил желтую карточку от судьи

55' Нартей Николас получил желтую карточку от судьи

54' Хорошую попытку сделал Прёмель Гриша . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ито Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара