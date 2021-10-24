Первый тайм

4' Снова через левый край хозяева убегают в атаку. Азмун режет угол, чем пользуется Рассказов и мяч отбирает. А сразу после этого звучит свисток арбитра - в офсайд забрался Сердар.

3' Виктор Мозес выполняет передачу вперёд по правому флангу, но получается слишком сильно и у Александра Соболева не было шансов добраться до мяча.

2' "Зенит" сразу же проводит атаку, левым флангом. Азмун входит в штрафную площадь и выполняет неточную передачу под удар.