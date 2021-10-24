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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Спартак Москва
0' 4'
1
Крицюк
Станислав
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
15
Караваев
Вячеслав
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
3
Дуглас
Сантос
17
Мостовой
Андрей
11
Клаудиньо
7
Азмун
Сердар
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
3
Кофрие
Максимилиано
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Зенит
3-4-2-1
Спартак Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 5 0.45
Ерохин Александр 5 0.45
Азмун Сердар 5 (1) 0.45
Сутормин Алексей 3 (3) 0.27
Малком Филипе 2 0.18
Вендел Маркус 2 0.18
Клаудиньо 1 0.09
Кузяев Далер 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.36
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.18
Промес Куинси 2 0.18
Зобнин Роман 2 0.18
Джикия Георгий 1 0.09
Жиго Самуэль 1 0.09
Айртон Лукас 1 0.09
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 1 1
Вендел Маркус 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Джикия Георгий 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0
Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3
Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • Офсайд
    4'
    Снова через левый край хозяева убегают в атаку. Азмун режет угол, чем пользуется Рассказов и мяч отбирает. А сразу после этого звучит свисток арбитра - в офсайд забрался Сердар. 
  • 3'
    Виктор Мозес выполняет передачу вперёд по правому флангу, но получается слишком сильно и у Александра Соболева не было шансов добраться до мяча. 
  • 2'
    "Зенит" сразу же проводит атаку, левым флангом. Азмун входит в штрафную площадь и выполняет неточную передачу под удар. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Сергей Иванов даёт свисток и мы начинаем! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Зенит 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Зенит
77.1% (158)
Ничья
8.3% (17)
Спартак Москва
14.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (116)
Меньше
19.44% (28)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
2:1 Зенит
38% (78)
1:0 Зенит
5.9% (12)
3:1 Зенит
5.9% (12)
1:2 Спартак Москва
4.9% (10)
2:0 Зенит
4.4% (9)
3:2 Зенит
3.4% (7)
1:1 Ничья
2.9% (6)
2:2 Ничья
2% (4)
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