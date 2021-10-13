Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Спартак Москва
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|5
|0.45
|Ерохин Александр
|5
|0.45
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.45
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.27
|Малком Филипе
|2
|0.18
|Вендел Маркус
|2
|0.18
|Клаудиньо
|1
|0.09
|Кузяев Далер
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.36
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.18
|Промес Куинси
|2
|0.18
|Зобнин Роман
|2
|0.18
|Джикия Георгий
|1
|0.09
|Жиго Самуэль
|1
|0.09
|Айртон Лукас
|1
|0.09
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|1
|1
|Вендел Маркус
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
24
13
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0
Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3
Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Исход игры
Зенит
80.9% (38)
Ничья
6.4% (3)
Спартак Москва
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
87.8% (36)
Меньше
12.2% (5)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
2:1 Зенит
51.1% (24)
3:1 Зенит
8.5% (4)
3:2 Зенит
8.5% (4)
1:0 Зенит
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
1:2 Спартак Москва
4.3% (2)
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