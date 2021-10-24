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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Арис Лимассол
0:1
Второй тайм: 90+'
АПОЭЛ
0'
9' Желтая карточка
Шебаке Иссам
12' Желтая карточка
Яго Стив
36' Желтая карточка
Савич Вуядин
47' Желтая карточка
Винисиус Пауло II
0:1
71' Гол
Соуза Лукас
88' Желтая карточка
Квилитая Георгий
88' Желтая карточка
 90'+8
Арис Лимассол
АПОЭЛ

История личных встреч

Арис Лимассол
АПОЭЛ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 5 0.71
Сикорский Даниэль 2 0.29
Шполярич Матья 2 0.29
Квашук Виталий 1 0.14
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окриашвили Торнике 2 0.29
Соуза Лукас 2 0.29
Квилитая Георгий 1 0.14
Каро Андреас 1 0.14

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 0
Шполярич Матья 3 0
Сикорский Даниэль 2 0
Квашук Виталий 2 0
Симон Габриэл 2 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Martin Slogar 1 0
Nuno Lopes1 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 2 1
Facundo Zavala 3 0
Шебаке Иссам 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Данило Кампос 1 0
Савич Вуядин 1 0
Соуза Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Винисиус Пауло II 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Сациас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2
ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0
Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 11 - 8 15
2. АЕК Ларнака 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Арис Лимассол 0:1 7 4 1 2 10 - 6 13
4. АЕЛ Лимаcсол 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 6 - 5 11
6. АПОЭЛ 1:0 7 3 0 4 6 - 10 9
7. Пафос 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Омония 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Докса Катокопия 7 1 3 3 6 - 7 6
10. Анортосис 5 2 0 3 7 - 9 6
11. ПАЕЕК 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Этникос Ахна 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аполлон 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Омония 3 2 1 0 4 - 2 7
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Анортосис 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
8. АПОЭЛ 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Докса Катокопия 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Арис Лимассол 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 0:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аполлон 3 2 0 1 2 - 1 6
3. АЕЛ Лимаcсол 3 1 2 0 6 - 4 5
4. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. АПОЭЛ 1:0 4 1 0 3 3 - 8 3
7. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Докса Катокопия 4 0 2 2 3 - 5 2
9. Пафос 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 8 1
11. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
12. Анортосис 3 0 0 3 3 - 7 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Савич Вуядин получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Шебаке Иссам уходит с поля. Димитрис Теодору выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
АПОЭЛ
3.28
3.38
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 0:1 АПОЭЛ онлайн




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