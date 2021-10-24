Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
Второй тайм: 90+'
9' Желтая карточкаШебаке Иссам
12' Желтая карточкаЯго Стив
36' Желтая карточкаСавич Вуядин
47' Желтая карточкаВинисиус Пауло II
0:1
71' ГолСоуза Лукас
88' Желтая карточкаКвилитая Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
13 Delmiro
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Osman Koroma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
9'
12'
36'
71'
0:1
88'
88'
История личных встреч
Арис Лимассол
АПОЭЛ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.71
|Сикорский Даниэль
|2
|0.29
|Шполярич Матья
|2
|0.29
|Квашук Виталий
|1
|0.14
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окриашвили Торнике
|2
|0.29
|Соуза Лукас
|2
|0.29
|Квилитая Георгий
|1
|0.14
|Каро Андреас
|1
|0.14
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|0
|Шполярич Матья
|3
|0
|Сикорский Даниэль
|2
|0
|Квашук Виталий
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Nuno Lopes1
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|Facundo Zavala
|3
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Данило Кампос
|1
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Соуза Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2
ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0
Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Арис Лимассол
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|АПОЭЛ
|1:0
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|Пафос
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Омония
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Анортосис
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Этникос Ахна
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Омония
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|АПОЭЛ
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Арис Лимассол
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|0:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|АПОЭЛ
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|7.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|9.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|11.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|Анортосис
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0