Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
0:1
43' ГолСамуаз Матисс
53' Желтая карточкаГрошовски Патрик
0:2
60' ПенальтиБезус Роман
60' Желтая карточкаМуньос Даниэль
70' Желтая карточкаНгадеу Майкл
0:3
79' ГолТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаНомбе Мбойо
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
43'
0:1
53'
60'
0:2
60'
70'
73'
79'
0:3
90'
История личных встреч
Генк
Гент
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
42 матча
42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
40.5%
30.9%
12 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
38.1%
26.2%
15 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.75
|Бонгонда Тео
|4
|0.33
|Торстведт Кристиан
|2
|0.17
|Угбо Ике
|2
|0.17
|Ито Дзюнъя
|1
|0.08
|Хейнен Бриан
|1
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.08
|Муньос Даниэль
|1
|0.08
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|4
|0.33
|Депуатр Лоран
|3
|0.25
|Фортуна Нуриу
|2
|0.17
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.17
|Безус Роман
|2 (1)
|0.17
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.17
|Нгадеу Майкл
|1
|0.08
|Бруно Джанни
|1
|0.08
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.08
|Лемайич Дарко
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Болат Синан
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
14%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
6
30%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|6.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|7.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|8.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|13.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|12
|1
|8
|3
|11 - 19
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|2
|10
|9 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Синт-Трейден
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Синт-Трейден
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2