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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
0:3
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
43' Гол
Самуаз Матисс
53' Желтая карточка
Грошовски Патрик
0:2
60' Пенальти
Безус Роман
60' Желтая карточка
Муньос Даниэль
70' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
0:3
79' Гол
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Номбе Мбойо
90'+4
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
29
Депуатр
Лоран
9
Безус
Роман
34
Тиссудали
Тарик
Генк
4-3-3
Гент
3-4-3

История личных встреч

Генк
Гент

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

42 матча

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
40.5%
30.9%
12 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
38.1%
26.2%
15 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 0.75
Бонгонда Тео 4 0.33
Торстведт Кристиан 2 0.17
Угбо Ике 2 0.17
Ито Дзюнъя 1 0.08
Хейнен Бриан 1 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.08
Муньос Даниэль 1 0.08
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 4 0.33
Депуатр Лоран 3 0.25
Фортуна Нуриу 2 0.17
Кастро-Монтес Алессио 2 0.17
Безус Роман 2 (1) 0.17
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.17
Нгадеу Майкл 1 0.08
Бруно Джанни 1 0.08
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.08
Лемайич Дарко 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Болат Синан 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
14%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
6
30%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0
Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
4. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
5. Эйпен 12 6 2 4 23 - 17 20
6. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
7. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
8. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 0:0 12 4 4 4 12 - 14 16
13. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 0:0 12 1 8 3 11 - 19 11
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 2 10 9 - 28 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
13. АХ Лёвен 0:0 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Синт-Трейден 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Синт-Трейден 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 0:0 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Матисс Самуас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 0:3 Гент онлайн




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