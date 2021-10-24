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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Блум Данни
1:0
11' Не забитый пенальти
Пасьенса Гонсало
28'
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
7
Блум
Данни
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
39
Пасьенса
Гонсало
Бохум
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

3'
Блум Данни
(Асано Такума)
1:0
11'
1:0
Пасьенса Гонсало

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Бохум
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.22
Полтер Себастьян 1 0.11
Лосилья Антони 1 0.11
Блум Данни 1 0.11
Хольтманн Геррит 1 0.11
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.22
Хёуге Йенс 2 0.22
Хинтереггер Мартин 1 0.11
Борре Рафаэль 1 0.11
Ламмерс Сэм 1 0.11
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.11
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теше Роберт 1 1
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Соу Джибриль 2 0
Якич Кристиян 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
5
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 9 1 5 3 9 - 13 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
10. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
11. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Бохум 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
13. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Бохум 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бохум 10.7% (15)
X 32.1% (45)
Айнтрахт Фр 57.1% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Айнтрахт Фр
3.98
3.85
3.68
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бохум 1:0 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Бохум
10.7% (15)
Ничья
32.1% (45)
Айнтрахт Фр
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
39.3% (55)
1:1 Ничья
27.1% (38)
0:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:1 Бохум
5.7% (8)
1:0 Бохум
4.3% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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