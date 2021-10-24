Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
1:0
3' ГолБлум Данни
1:0
11' Не забитый пенальтиПасьенса Гонсало
38
Лёвен
Эдуард
10
Асано
Такума
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Бохум
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.22
|Полтер Себастьян
|1
|0.11
|Лосилья Антони
|1
|0.11
|Блум Данни
|1
|0.11
|Хольтманн Геррит
|1
|0.11
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.22
|Хёуге Йенс
|2
|0.22
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.11
|Борре Рафаэль
|1
|0.11
|Ламмерс Сэм
|1
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.11
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теше Роберт
|1
|1
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|10.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Прогнозы на матч Бохум 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Бохум
10.7% (15)
Ничья
32.1% (45)
Айнтрахт Фр
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
39.3% (55)
1:1 Ничья
27.1% (38)
0:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:1 Бохум
5.7% (8)
1:0 Бохум
4.3% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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