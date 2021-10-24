Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ох, нехорошо это выглядит. Якич Кристиян получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Якич Кристиян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Реджбекай Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

36' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

34' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Пасьенса Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Блум Данни бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

26' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Блум Данни из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Полтер Себастьян нанес удар головой, но Кевин Трапп перевел мяч на угловой!

24' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Якич Кристиян . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' СПАСЕНО - Пасьенса Гонсало пробил пенальти, но Мануэль Риманн отбивает!

11' После проверки VAR судья изменил решение - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Штрафной исполнил Костич Филип , после его удара Мануэль Риманн сделал классный сейв. Угловой

7' Лосилья Антони из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Г О О О О Л - Блум Данни забивает с правой ноги!

3' Асано Такума разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру