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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19510
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Блум Данни
1:0
11' Не забитый пенальти
Пасьенса Гонсало
45' Желтая карточка
Соу Джибриль
73' Желтая карточка
Костич Филип
2:0
90' Гол
Полтер Себастьян
90'+5
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
7
Блум
Данни
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
39
Пасьенса
Гонсало
Бохум
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

3'
Блум Данни
(Асано Такума)
1:0
11'
1:0
Пасьенса Гонсало
28'
 
Ламмерс Сэм
Пасьенса Гонсало
45'
 
Роде Себастьян
Якич Кристиян
45'
 
Соу Джибриль
67'
Хольтманн Геррит
Блум Данни
 
73'
 
Костич Филип
75'
 
Хёуге Йенс
Соу Джибриль
75'
 
Хрустиц Айдин
Туре Альмами
81'
Стафилидис Костас
Лёвен Эдуард
 
81'
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
 
89'
Белла-Котчап Армель
Гамбоа Кристиан
 
90'
Полтер Себастьян
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Бохум
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.22
Полтер Себастьян 2 0.22
Лосилья Антони 1 0.11
Блум Данни 1 0.11
Хольтманн Геррит 1 0.11
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.22
Хёуге Йенс 2 0.22
Хинтереггер Мартин 1 0.11
Борре Рафаэль 1 0.11
Ламмерс Сэм 1 0.11
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.11
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теше Роберт 1 1
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Якич Кристиян 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
5
33%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
10. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
11. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
13. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бохум 10.7% (15)
X 32.1% (45)
Айнтрахт Фр 57.1% (80)
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Прогнозы на матч Бохум 2:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Бохум
10.7% (15)
Ничья
32.1% (45)
Айнтрахт Фр
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
39.3% (55)
1:1 Ничья
27.1% (38)
0:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:1 Бохум
5.7% (8)
1:0 Бохум
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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