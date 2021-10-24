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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Комо
0'
0:1
2' Гол
Глиоцци Этторе
34' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
54' Желтая карточка
Виньяли Лука
60'
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
99
Латте
Лат
Эммануэль
9
Коломбо
Лоренцо
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
20
Ла
Гумина
Антонино
72
Глиоцци
Этторе
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Комо
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Глиоцци Этторе
34'
 
Беллемо Алессандро
54'
 
Виньяли Лука

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

СПАЛ 2013
Комо

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КИЛП
0:0
КИЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 4 0.44
Вивиани Федерико 3 0.33
Манкозу Марко 1 0.11
Сек Демба 1 0.11
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.11
Капрадосси Элио 1 0.11
Латте Лат Эммануэль 1 0.11
Д'Орацио Людовико 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.33
Черри Альберто 3 (1) 0.33
Беллемо Алессандро 2 0.22
Иовин Алессио 1 0.11
Париджини Витторио 1 0.11
Ла Гумина Антонино 1 0.11
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 4 0
Крочата Джованни 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Сек Демба 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Бертончини Давиде 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 СПАЛ 2013 - Виртус Энтелла 0:0
Комо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0
Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
8. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Комо 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
15. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
16. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 10 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
10. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Комо 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
11. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Комо
4.54
3.55
4.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:1 Комо онлайн




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