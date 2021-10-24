Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Паоло Мацца
0:1
2' ГолГлиоцци Этторе
34' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
54' Желтая карточкаВиньяли Лука
22
Тиам
Демба
21
Сек
Демба
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
2'
0:1
54'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
СПАЛ 2013
Комо
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.44
|Вивиани Федерико
|3
|0.33
|Манкозу Марко
|1
|0.11
|Сек Демба
|1
|0.11
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.11
|Капрадосси Элио
|1
|0.11
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.11
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|3 (2)
|0.33
|Черри Альберто
|3 (1)
|0.33
|Беллемо Алессандро
|2
|0.22
|Иовин Алессио
|1
|0.11
|Париджини Витторио
|1
|0.11
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.11
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|4
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 СПАЛ 2013 - Виртус Энтелла 0:0
Комо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0
Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Брешия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 13
|17
|3.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Реджина
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Асколи
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|10.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Комо
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 10
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Реджина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|10.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Комо
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1