Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: King Power at Den Dreef
42' Желтая карточкаЛавале Димитри
90
Ромо
Рафаэль
20
Бауэр
Роберт
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
42'
История личных встреч
АХ Лёвен
Синт-Трейден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|3 (1)
|0.25
|Шенгелия Леван
|2
|0.17
|Озкаджар Дженк
|2
|0.17
|Мерсье Ксавье
|1
|0.08
|Каба Сори
|1
|0.08
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.08
|Резаи Кавех
|0
|0
|Мертенс Матье
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.17
|Конате Мори
|2
|0.17
|Брюлс Кристиан
|1
|0.08
|Номбе Мбойо
|1
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.08
|Ляйстнер Тони
|1
|0.08
|Судзуки Юма
|1
|0.08
|Балонго Нельсон
|1
|0.08
|Хара Таити
|1
|0.08
|Райтц Рокко
|1
|0.08
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3
Синт-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2
Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|6.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|7.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|8.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|11.
|Генк
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|12.
|Синт-Трейден
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|13.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|12
|1
|8
|3
|11 - 19
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|2
|10
|9 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Синт-Трейден
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Синт-Трейден
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|16.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2