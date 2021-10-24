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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Синт-Трейден
0'
42' Желтая карточка
Лавале Димитри
45'+2
90
Ромо
Рафаэль
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
20
Бауэр
Роберт
16
Де
Риддер
Стив
6
Конате
Мори
32
Дуркин
Кристофер
13
Какас
Либерато
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
АХ Лёвен
3-4-2-1
Синт-Трейден
3-5-2

Ход матча

42'
 
Лавале Димитри

История личных встреч

АХ Лёвен
Синт-Трейден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 3 (1) 0.25
Шенгелия Леван 2 0.17
Озкаджар Дженк 2 0.17
Мерсье Ксавье 1 0.08
Каба Сори 1 0.08
Шрейверс Сьебе 1 0.08
Де Сарт Алексис 1 0.08
Резаи Кавех 0 0
Мертенс Матье 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.17
Конате Мори 2 0.17
Брюлс Кристиан 1 0.08
Номбе Мбойо 1 0.08
Де Риддер Стив 1 0.08
Ляйстнер Тони 1 0.08
Судзуки Юма 1 0.08
Балонго Нельсон 1 0.08
Хара Таити 1 0.08
Райтц Рокко 1 0.08
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мертенс Матье 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Mandela Keita 1 0
Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 5 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Конате Мори 2 0
Райтц Рокко 0 1
Тейшейра Жорже 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Какас Либерато 1 0
Хара Таити 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3
Синт-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2
Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Berg en Dal - Синт-Трейден 1:4 KVV Zepperen-Brustem - Синт-Трейден 1:4 Синт-Трейден - Андерлехт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
4. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
5. Эйпен 12 6 2 4 23 - 17 20
6. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
7. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
8. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
11. Генк 12 5 2 5 21 - 20 17
12. Синт-Трейден 0:0 12 4 4 4 12 - 14 16
13. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 0:0 12 1 8 3 11 - 19 11
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 2 10 9 - 28 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
13. АХ Лёвен 0:0 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Синт-Трейден 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Синт-Трейден 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
16. АХ Лёвен 0:0 6 0 4 2 6 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Синт-Трейден
2.67
3.60
3.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Синт-Трейден онлайн




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