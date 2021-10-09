Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 59'
Сеара
30' Желтая карточкаGeovane
1:0
32' ГолХалк Живанилдо
45' Желтая карточкаМессиас
2:0
45' ПенальтиХалк Живанилдо
47' Желтая карточкаJair II
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
11
Keno
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
-
45 Micael
-
32 Рафаэл Пирес
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
48 Echapora
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
97 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Kelvyn
-
-
19 Fabinho VIII
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
30'
32'
1:0
45'
45'
2:0
46'
47'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сеара
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (3)
|0.42
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|Фернандес Игнасио
|3
|0.13
|Сарачо Федерико
|3
|0.13
|Саша Эдуардо
|2
|0.08
|Варгас Эдуардо
|2 (2)
|0.08
|Dylan Borrero
|2
|0.08
|Коста Диего
|2
|0.08
|Натан Аллан
|2
|0.08
|Jair II
|1
|0.04
|Nathan VI
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Antonio Neto
|1
|0.04
|Keno
|1
|0.04
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rick
|4
|0.17
|Vinicius Lima
|2
|0.09
|Luis Pereira III
|2
|0.09
|Габриэл Барбоза
|2
|0.09
|Saulo Mineiro
|2
|0.09
|Vinicius X
|2 (1)
|0.09
|Клебер Франсиско
|2
|0.09
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.09
|Kelvyn
|1
|0.04
|Wendson
|1
|0.04
|Fabinho VIII
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|4
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adriano Marlon
|6
|0
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|Клебер Франсиско
|3
|1
|Мессиас
|4
|0
|Vinicius X
|4
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|0
|Luis Pereira III
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Kelvyn
|1
|0
|Igor Inocencio
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
5
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 0
13 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
40%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
2
10%
2
40%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
60%
1
8%
76-90
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
5
31%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
36
21
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
2
6%
1
5%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
6
17%
6
29%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
6
17%
2
10%
61-75
11
31%
5
24%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
5
36%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Сеара
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0
Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2 Шапекоэнсе - Сеара 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|24
|16
|5
|3
|37 - 15
|53
|2.
|Фламенго
|21
|12
|3
|6
|40 - 20
|39
|3.
|Форталеза
|24
|11
|6
|7
|32 - 26
|39
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|23
|12
|3
|8
|35 - 28
|39
|5.
|Коринтианс
|0:0
|25
|9
|11
|5
|27 - 22
|38
|6.
|Брагантино
|23
|8
|11
|4
|35 - 27
|35
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|3
|10
|31 - 29
|33
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|24
|7
|10
|7
|20 - 22
|31
|11.
|Америка Минейро
|24
|7
|9
|8
|23 - 25
|30
|12.
|Куяба
|24
|6
|12
|6
|25 - 26
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|20 - 25
|29
|14.
|Сеара
|0:2
|23
|6
|11
|6
|20 - 23
|29
|15.
|Жувентуде
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|16.
|Сантос
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|17.
|Спорт Ресифи
|0:0
|25
|5
|9
|11
|13 - 21
|24
|18.
|Гремио
|22
|6
|5
|11
|20 - 26
|23
|19.
|Байя
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 5
|28
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|0:2
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|9.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Коринтианс
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Брагантино
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|15.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|16.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|17.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|13
|2
|5
|6
|5 - 8
|11
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Коринтианс
|0:0
|13
|5
|7
|1
|11 - 7
|22
|3.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|4.
|Фламенго
|10
|5
|3
|2
|21 - 8
|18
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|0:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|14.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|15.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|16.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|20.
|Сеара
|0:2
|11
|0
|6
|5
|5 - 15
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|4.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|5.
|Байя
|Gilberto IV
|9
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Брагантино
|Jadson 3
|8
|0