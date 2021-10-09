  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 59'
Сеара
0'
30' Желтая карточка
Geovane
1:0
32' Гол
Халк Живанилдо
45' Желтая карточка
Мессиас
2:0
45' Пенальти
Халк Живанилдо
47' Желтая карточка
Jair II
59'
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
4
Ревер
Умберто
6
Додо
Родолфо
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
30
Dylan
Borrero
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
2
Igor
Inocencio
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
21
Geovane
8
Fernando
Sobral
7
Airton
Sousa
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
89
Клебер
Франсиско
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сеара

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (3) 0.42
Саварино Джефферсон 4 0.17
Фернандес Игнасио 3 0.13
Сарачо Федерико 3 0.13
Саша Эдуардо 2 0.08
Варгас Эдуардо 2 (2) 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Коста Диего 2 0.08
Натан Аллан 2 0.08
Jair II 1 0.04
Nathan VI 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Antonio Neto 1 0.04
Keno 1 0.04
Gabriel Paulista XVI 1 0.04
Че Че 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rick 4 0.17
Vinicius Lima 2 0.09
Luis Pereira III 2 0.09
Габриэл Барбоза 2 0.09
Saulo Mineiro 2 0.09
Vinicius X 2 (1) 0.09
Клебер Франсиско 2 0.09
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.09
Kelvyn 1 0.04
Wendson 1 0.04
Fabinho VIII 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 1
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Че Че 3 0
Nathan VI 3 0
Igor Rabello 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Додо Родолфо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Маррони 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Guga3 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adriano Marlon 6 0
Жаэл Феррейра 5 0
Клебер Франсиско 3 1
Мессиас 4 0
Vinicius X 4 0
Bruno Pacheco III 4 0
Luis Pereira III 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Buiu III 3 0
Педринью Роша 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Geovane 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Арруда Эрик 1 0
Kelvyn 1 0
Igor Inocencio 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
5
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 0
13 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
40%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
2
10%
2
40%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
5
31%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

36
21
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
2
6%
1
5%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
6
17%
6
29%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
6
17%
2
10%
61-75
11
31%
5
24%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
5
36%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Сеара
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0
Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2 Шапекоэнсе - Сеара 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 24 16 5 3 37 - 15 53
2. Фламенго 21 12 3 6 40 - 20 39
3. Форталеза 24 11 6 7 32 - 26 39
4. Палмейрас Сан-Паулу 23 12 3 8 35 - 28 39
5. Коринтианс 0:0 25 9 11 5 27 - 22 38
6. Брагантино 23 8 11 4 35 - 27 35
7. Атлетико Паранаэнсе 23 10 3 10 31 - 29 33
8. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
9. Флуминенсе 0:0 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Атлетико Гойяненсе 0:0 24 7 10 7 20 - 22 31
11. Америка Минейро 24 7 9 8 23 - 25 30
12. Куяба 24 6 12 6 25 - 26 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 20 - 25 29
14. Сеара 0:2 23 6 11 6 20 - 23 29
15. Жувентуде 24 6 9 9 23 - 29 27
16. Сантос 23 5 10 8 21 - 29 25
17. Спорт Ресифи 0:0 25 5 9 11 13 - 21 24
18. Гремио 22 6 5 11 20 - 26 23
19. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 11 9 1 1 22 - 5 28
2. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 0:2 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 0:0 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
9. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
10. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Коринтианс 0:0 12 4 4 4 16 - 15 16
12. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
15. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
16. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
17. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 12 2 7 3 7 - 10 13
19. Спорт Ресифи 0:0 13 2 5 6 5 - 8 11
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Коринтианс 0:0 13 5 7 1 11 - 7 22
3. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
4. Фламенго 10 5 3 2 21 - 8 18
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 12 5 3 4 13 - 12 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 11 5 1 5 14 - 11 16
10. Флуминенсе 0:0 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 0:0 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
14. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
15. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
16. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
17. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
20. Сеара 0:2 11 0 6 5 5 - 15 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
3. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
4. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
5. Байя Gilberto IV 9 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Брагантино Jadson 3 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Жаир получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Айртон Соуза уходит с поля. Рик выходит вместо него
  • 46'
    Джоване уходит с поля. Габриэль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
  • Желтая карточка
    53'
    Мессиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Джоване получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сеара
1.48
4.01
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Сеара онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 