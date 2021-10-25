Тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Рыбчинского, Керка и Жемалетдинова на поле появились Бабкин, Лисакович и Анджорин.

Взял инициативу на себя Анджорин, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближний верхний угол, но перекладина на этот раз спасла сочинцев.

Ответная замена в составе "Сочи" случилось. Вместо Данила Прохина свое игровое время получил Викторьен Ангбан.

Пауза в матче. Оказался на газоне Лисакович после столкновения с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

С правого фланга навесил в центр штрафной Маргасов, но вышел и ворот Гилерме и забрал мяч в свои руки.

Замену в перерыве провели сочинцы. Вместо Кирилла Заики на второй тайм играть вышел Тимофей Маргасов.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Касьерра и скинул головой на Бурмистрова, но удар последнего оказался неточным.

Сместился с правого фланга к центру Маргасов и пробил в ближний угол, но мяч прошел над перекладиной.

Забросил с правого фланга Рыбус на дальнюю штангу, но здесь Родригао спокойно вынес сферу за лицевую линию.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тин Едвай! Удалось отличиться со стандарта москвичам. Навесил с углового на дальнюю штангу Рыбус. Здесь оторвался от опеки Едва и головой вколотил мяч точно в нижний угол, а Заболотный лишь взглядом проводил сферу в сетку.

В центре поля Прохин грубо заехал в бедро сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

С правого фланга низом прострелил Рыбчинский в центр штрафной на Керка, но тому пробить не позволил Родригао.

Прорвался Цаллагов по флангу и низом прострелил в штрафную, но здесь Касьерра не добрался до мяча в борьбе с защитником.

Убежал по флангу на скорости в контратаку Керк, сместился в центр штрафной и скинул под удар Марадишвили, но справился Заболотный.

Замена в составе "Локомотива" произошла. Вместо Наира Тикнизяна игру продолжать будет Александр Сильянов.

В центре поля Бека заехал по ногам Нобоа. Судья расценил это нарушение на очередную желтую карточку.

Отдавал с фланга низом Рыбчинский в штрафную на Керка, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Очередная замена в нашей игре произошла. Вместо Никиты Бурмистрова шанс проявить себя получил Жоаозиньо.

Пауза в матче. Оказался на газоне после столкновения с соперником Нобоа. Без помощи медиков не обойтись.

Со штрафного Нобоа пробивал на силу в ближний угол, но мяч угодил в стенку и полетел за боковую линию.

С левого фланга удалось подать в штрафную соперника Жоаозиньо, но здесь Кастро вынес сферу подальше от ворот.

Обыгрался Терехов в стенку с Жоазиньо в чужой штрафной, после чего пробил с острого угла, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Мог убегать на ворота соперника Жоаозиньо после заброса от Цаллагова, но мяч перехватил в последний момент Едвай.

Подхватил мяч на фланге Марадишвили и вырезал на дальнюю штангу, где должен был замыкать Рыбчинский, но не смог дотянуться он головой до сферы.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Рыбчинский и забросил на ход Керку, который пробил в дальний нижний угол, но в прыжке Заболотный спас свою команду.

Забрасывал Нобоа в штрафную соперника, куда забегал Терехов, но перехватил мяч в последний момент Пабло.

От правого фланга к центру сместился Маргасов и пробил в дальний угол, но мяч пролетел далеко от штанги.

Замена вновь в составе "Локомотива" произошла. Вместо Тина Едвая игру продолжать будет Даниил Куликов.

Пробивал головой Терехов после подачи с фланга от Маргасова. Мяч полетел в дальний угол, но угодил в штангу, а добивание Касьерры с двух метров оказалось неточным.

На чужой половине поля Терехов налетел на ногу Бека. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

В центре поля получил локтем по затылку Цаллагов от Куликова. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Забросил по флангу Цаллагов на зол Маргасову, но того опередил Пабло и вынес сферу на угловой.

С углового навесил Нобоа на дальнюю штангу, но здесь снова головой вынес снаряд далеко на фланг Пабло.

Убегали в контратаку хозяева, протащил сферу по флангу Марадишвили в центр на Жемалетдинова, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

Диагональ исполнял Цаллагов на левый фланг, куда забегал Терехов, но не смог он обработать мяч и выпустил его в аут.

С левого фланга Рыбчинский сместился в штрафную, обыграв двоих защитников, но пробил точно в корпус Юрганову.

Зацепился за мяч Нобоа в чужой штрафной и пробил с разворота, но мяч от спины Баринова полетел на угловой.

Пробивал головой Родригао с угла вратарской после навеса от Терехова, но мяч полетел рядом со штангой.

Грамотно подставился Нобоа перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' С дальней дистанции решился на удар по воротам Рыбчинский, но спокойно в падении Заболотный отбил мяч в сторону.

45' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Рыбус. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' С углового навесил Нобоа на линию вратарской, но здесь прочитал эпизод Гилерме и на выходе перехватил этот пас.

43' Забросил с центра поля Марадишвили в штрафную на Керка, но вышел из ворот Заболотный и разрядил обстановку.

42' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Юрганов! Со штрафного навесил на ближнюю штангу, где продлил на дальнюю Баринов. Здесь пытался вынести мяч в подкате Юрганов, но лишь срезал его в свои ворота, а голкипер был уже бессилен.

41' Грамотно подставился Жемалетдинов на чужой половине поля и заработал для своей команды опасный штрафной.

40' На фланге Терехов руками уложил на газон в верховой борьбе Керка. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Локомотива".

39' Убегал по флангу от соперника Заика и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

38' Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Керку один на один с голкипером, но вовремя вернулся в оборону Прохин и в подкате заблокировал мяч.

37' Мог убегать на ворота соперника Керк, но в борьбе за мяч против Родригао упал на газон. Пенальти тут точно не будет.

36' Прорывался по флангу Заика после заброса от Нобоа, но не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

35' Забрасывал Цаллагов в штрафную, куда врывался Бурмистров, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.

34' По флангу Терехов отдавал на ход Кассьере, но тот проиграл борьбу за мяч Рыбусу и выпустил мяч в аут.

33' В центре поля зацепился за мяч Керк и сбросил на ход Жемалетдинову, но тот оказался в положении "вне игры".

32' Финтом ушел от соперника Рыбчинский по флангу и прострелил вдоль ворот, но вовремя вернулся в оборону Нобоа и вынес мяч подальше.

31' С углового навес исполнил в штрафную соперника Нобоа, но здесь выше всех прыгнул Тикнизян и вынес мяч головой.

30' Прорвался по правому флангу Заика и низом прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге пробить Терехову не дал Рыбус.

29' Проникающий пас исполнял Марадишвили в штрафную на Керка, но мяч стал легкой добычей для вышедшего из ворот Заболотного.

28' Пауза в матче. Родригао присел на газон на ровном месте, потребуется медицинская помощь игроку "Сочи".

27' Дальний заброс исполнял Родригао в штрафную на Касьерру, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.

26' На фланге Рыбус грубо заехал в голеностопный сустав сопернику. Судья справедливо показал желтую карточку нарушителю.

25' Мог убегать на ворота Керк после заброса от Тикнизяна, но не выдержал линию и оказался в офсайде.

24' Ушел от соперника по флангу Керк и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказалась спина Родригао.

23' С фланга Керк вбегал в штрафную после паса от Бека, но перехватил мяч в подкате Прохин и вынес его в аут.

22' В центре поля Бека получил по ногам от Цаллагова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Локомотива".

21' С левого фланга прострелил в штрафную соперника Тикнизян, но вышел из ворот Заболотный и забрал мяч в руки.

20' После заброса от Терехова пробивал Юсупов пяткой по летящему мячу, но слабым вышел этот выстрел и не принес проблем Гилерме.

19' Со штрафного Нобоа навес исполнил на дальнюю штангу, где пробил Цаллагов, но Бека спиной перевел сферу на угловой.

18' На фланге Терехоф получил по ногам от Рыбуса. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

17' Обыграл соперника финтом Бека перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще футболистов.

16' С угла поля навесил в штрафную соперника Марадишвили, но мяч спокойно на ближней штанге вынес в аут Касьерра.

15' С левого фланга низом попытался прострелить в штрафную Тикнизян, но мяч от ноги Нобоа полетел в аут.

14' Мог убегать Касьерра в штрафную соперника после паса от Нобоа, но не выдержал линию и оказался в офсайде.

13' С угла поля навесил Нобоа в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Рыбус.

12' С правого фланга навесил Заика в центр штрафной, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

11' Бека вырезал с фланга в штрафную на ход Керку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

10' Сместился с фланга в центр штрафной Рыбчинский и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки вратарю.

9' Забрасывал Бека в штрафную соперника, куда врывался Керк, но пробить ему не позволил Родригао в силовой борьбе.

8' С левого фланга прострелил низом в штрафную Терехов, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

7' По флангу забрасывал Заика на ход Юсупову, но того опередил Кастро и вынес мяч в подкате за боковую линию.

6' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Бурмистров на ход Касьерре, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

5' Диагональный пас Жемалетдинов исполнял на ход Марадишвили по флангу, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

4' С угла поля навесил Бека на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Юрганов.

3' Забросил Керк в штрафную соперника на Жемалетдинова, но того опередил Родригао и вынес мяч на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.