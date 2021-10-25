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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
2:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Сочи
0'
24' Желтая карточка
Рыбус Мацей
30' Желтая карточка
Нобоа Кристиан
1:0
41' Гол в свои ворота
Юрганов Игорь
2:0
49' Гол
Едвай Тин
50' Желтая карточка
Прохин Данила
56' Желтая карточка
Бека Алексис
69' Желтая карточка
Терехов Сергей
85'
Анджорин попадает в перекладину
Удар Терехова в штангу
2:0. Тин Едвай
Маргасов пробил в перекладину
1:0. Игорь Юрганов (автогол)
1
Гилерме
Маринато
31
Рыбус
Мацей
16
Едвай
Тин
3
Кастро
Пабло
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
8
Бека
Алексис
94
Рыбчинский
Дмитрий
17
Жемалетдинов
Рифат
5
Марадишвили
Константин
7
Керк
Джирано
12
Заболотный
Николай
87
Прохин
Данила
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
Локомотив Москва
4-2-3-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Сочи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.58
Жемалетдинов Рифат 4 0.33
Камано Франсуа 2 0.17
Лисакович Виталий 1 0.08
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.08
Едвай Тин 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Керк Джирано 0 0
Куликов Даниил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.25
Касьерра Матео 3 0.25
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.25
Юсупов Артур 2 0.17
Барсов Максим 2 0.17
Жоаозиньо Рамос 1 0.08
Терехов Сергей 1 0.08
Дуганджич Марко 1 0.08
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Рыбус Мацей 3 0
Кастро Пабло 3 0
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Бека Алексис 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Прохин Данила 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
6
38%
1
6%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1
Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва 2:0 Заявка 12 5 6 1 17 - 10 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи 0:2 Заявка 12 7 0 5 17 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи 0:2 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи 0:2 Заявка 7 3 0 4 6 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва 2:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Второй тайм
  • 85'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Маргасов, но вышел и ворот Гилерме и забрал мяч в свои руки.
  • 84'
    Пауза в матче. Оказался на газоне Лисакович после столкновения с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • Замена
    83'
    Ответная замена в составе "Сочи" случилось. Вместо Данила Прохина свое игровое время получил Викторьен Ангбан.
  • Опасный момент
    82'
    Взял инициативу на себя Анджорин, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближний верхний угол, но перекладина на этот раз спасла сочинцев. 
  • Замена
    81'
    Тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Рыбчинского, Керка и Жемалетдинова на поле появились Бабкин, Лисакович и Анджорин.
  • 80'
    Грамотно подставился Нобоа перед чужой штрафной и заработал для своей команды опасный стандарт. 
  • 79'
    Пробивал головой Родригао с угла вратарской после навеса от Терехова, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Угловой
    78'
    Зацепился за мяч Нобоа в чужой штрафной и пробил с разворота, но мяч от спины Баринова полетел на угловой.
  • 77'
    С левого фланга Рыбчинский сместился в штрафную, обыграв двоих защитников, но пробил точно в корпус Юрганову.
  • 76'
    Диагональ исполнял Цаллагов на левый фланг, куда забегал Терехов, но не смог он обработать мяч и выпустил его в аут.
  • 75'
    Убегали в контратаку хозяева, протащил сферу по флангу Марадишвили в центр на Жемалетдинова, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику. 
  • 74'
    С углового навесил Нобоа на дальнюю штангу, но здесь снова головой вынес снаряд далеко на фланг Пабло.
  • Угловой
    73'
    Забросил по флангу Цаллагов на зол Маргасову, но того опередил Пабло и вынес сферу на угловой.
  • 72'
    В центре поля получил локтем по затылку Цаллагов от Куликова. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Желтая карточка
    71'
    На чужой половине поля Терехов налетел на ногу Бека. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю. 
  • Опасный момент
    70'
    Пробивал головой Терехов после подачи с фланга от Маргасова. Мяч полетел в дальний угол, но угодил в штангу, а добивание Касьерры с двух метров оказалось неточным.
  • Замена
    69'
    Замена вновь в составе "Локомотива" произошла. Вместо Тина Едвая игру продолжать будет Даниил Куликов.
  • 68'
    От правого фланга к центру сместился Маргасов и пробил в дальний угол, но мяч пролетел далеко от штанги.
  • 67'
    Забрасывал Нобоа в штрафную соперника, куда забегал Терехов, но перехватил мяч в последний момент Пабло.
  • Опасный момент
    66'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Рыбчинский и забросил на ход Керку, который пробил в дальний нижний угол, но в прыжке Заболотный спас свою команду.
  • 65'
    Подхватил мяч на фланге Марадишвили и вырезал на дальнюю штангу, где должен был замыкать Рыбчинский, но не смог дотянуться он головой до сферы.
  • 64'
    Мог убегать на ворота соперника Жоаозиньо после заброса от Цаллагова, но мяч перехватил в последний момент Едвай.
  • Офсайд
    63'
    Обыгрался Терехов в стенку с Жоазиньо в чужой штрафной, после чего пробил с острого угла, но судья остановил атаку из-за офсайда. 
  • 62'
    С левого фланга удалось подать в штрафную соперника Жоаозиньо, но здесь Кастро вынес сферу подальше от ворот.
  • 61'
    Со штрафного Нобоа пробивал на силу в ближний угол, но мяч угодил в стенку и полетел за боковую линию. 
  • 60'
    Пауза в матче. Оказался на газоне после столкновения с соперником Нобоа. Без помощи медиков не обойтись. 
  • Замена
    59'
    Очередная замена в нашей игре произошла. Вместо Никиты Бурмистрова шанс проявить себя получил Жоаозиньо.
  • 58'
    Отдавал с фланга низом Рыбчинский в штрафную на Керка, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику. 
  • Желтая карточка
    57'
    В центре поля Бека заехал по ногам Нобоа. Судья расценил это нарушение на очередную желтую карточку. 
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Локомотива" произошла. Вместо Наира Тикнизяна игру продолжать будет Александр Сильянов.
  • 55'
    Убежал по флангу на скорости в контратаку Керк, сместился в центр штрафной и скинул под удар Марадишвили, но справился Заболотный.
  • 54'
    Прорвался Цаллагов по флангу и низом прострелил в штрафную, но здесь Касьерра не добрался до мяча в борьбе с защитником.
  • 53'
    С правого фланга низом прострелил Рыбчинский в центр штрафной на Керка, но тому пробить не позволил Родригао.
  • Желтая карточка
    52'
    В центре поля Прохин грубо заехал в бедро сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Описание гола
    51'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тин Едвай! Удалось отличиться со стандарта москвичам. Навесил с углового на дальнюю штангу Рыбус. Здесь оторвался от опеки Едва и головой вколотил мяч точно в нижний угол, а Заболотный лишь взглядом проводил сферу в сетку. 
  • Угловой
    50'
    Забросил с правого фланга Рыбус на дальнюю штангу, но здесь Родригао спокойно вынес сферу за лицевую линию.
  • 49'
    Сместился с правого фланга к центру Маргасов и пробил в ближний угол, но мяч прошел над перекладиной.
  • 48'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Касьерра и скинул головой на Бурмистрова, но удар последнего оказался неточным.
  • Замена
    47'
    Замену в перерыве провели сочинцы. Вместо Кирилла Заики на второй тайм играть вышел Тимофей Маргасов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    С дальней дистанции решился на удар по воротам Рыбчинский, но спокойно в падении Заболотный отбил мяч в сторону.
  • 45'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Рыбус. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С углового навесил Нобоа на линию вратарской, но здесь прочитал эпизод Гилерме и на выходе перехватил этот пас.
  • 43'
    Забросил с центра поля Марадишвили в штрафную на Керка, но вышел из ворот Заболотный и разрядил обстановку.
  • Гол в свои ворота
    42'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Юрганов! Со штрафного навесил на ближнюю штангу, где продлил на дальнюю Баринов. Здесь пытался вынести мяч в подкате Юрганов, но лишь срезал его в свои ворота, а голкипер был уже бессилен.
  • 41'
    Грамотно подставился Жемалетдинов на чужой половине поля и заработал для своей команды опасный штрафной.
  • 40'
    На фланге Терехов руками уложил на газон в верховой борьбе Керка. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Локомотива".
  • 39'
    Убегал по флангу от соперника Заика и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось. 
  • 38'
    Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Керку один на один с голкипером, но вовремя вернулся в оборону Прохин и в подкате заблокировал мяч.
  • 37'
    Мог убегать на ворота соперника Керк, но в борьбе за мяч против Родригао упал на газон. Пенальти тут точно не будет.
  • 36'
    Прорывался по флангу Заика после заброса от Нобоа, но не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 35'
    Забрасывал Цаллагов в штрафную, куда врывался Бурмистров, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.
  • 34'
    По флангу Терехов отдавал на ход Кассьере, но тот проиграл борьбу за мяч Рыбусу и выпустил мяч в аут.
  • Офсайд
    33'
    В центре поля зацепился за мяч Керк и сбросил на ход Жемалетдинову, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 32'
    Финтом ушел от соперника Рыбчинский по флангу и прострелил вдоль ворот, но вовремя вернулся в оборону Нобоа и вынес мяч подальше.
  • 31'
    С углового навес исполнил в штрафную соперника Нобоа, но здесь выше всех прыгнул Тикнизян и вынес мяч головой.
  • 30'
    Прорвался по правому флангу Заика и низом прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге пробить Терехову не дал Рыбус.
  • 29'
    Проникающий пас исполнял Марадишвили в штрафную на Керка, но мяч стал легкой добычей для вышедшего из ворот Заболотного.
  • 28'
    Пауза в матче. Родригао присел на газон на ровном месте, потребуется медицинская помощь игроку "Сочи".
  • 27'
    Дальний заброс исполнял Родригао в штрафную на Касьерру, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
  • Желтая карточка
    26'
    На фланге Рыбус грубо заехал в голеностопный сустав сопернику. Судья справедливо показал желтую карточку нарушителю. 
  • Офсайд
    25'
    Мог убегать на ворота Керк после заброса от Тикнизяна, но не выдержал линию и оказался в офсайде. 
  • 24'
    Ушел от соперника  по флангу Керк и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказалась спина Родригао.
  • 23'
    С фланга Керк вбегал в штрафную после паса от Бека, но перехватил мяч в подкате Прохин и вынес его в аут.
  • 22'
    В центре поля Бека получил по ногам от Цаллагова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Локомотива".
  • 21'
    С левого фланга прострелил в штрафную соперника Тикнизян, но вышел из ворот Заболотный и забрал мяч в руки.
  • 20'
    После заброса от Терехова пробивал Юсупов пяткой по летящему мячу, но слабым вышел этот выстрел и не принес проблем Гилерме.
  • Угловой
    19'
    Со штрафного Нобоа навес исполнил на дальнюю штангу, где пробил Цаллагов, но Бека спиной перевел сферу на угловой.
  • 18'
    На фланге Терехоф получил по ногам от Рыбуса. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 17'
    Обыграл соперника финтом Бека перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще футболистов.
  • 16'
    С угла поля навесил в штрафную соперника Марадишвили, но мяч спокойно на ближней штанге вынес в аут Касьерра.
  • 15'
    С левого фланга низом попытался прострелить в штрафную Тикнизян, но мяч от ноги Нобоа полетел в аут.
  • Офсайд
    14'
    Мог убегать Касьерра в штрафную соперника после паса от Нобоа, но не выдержал линию и оказался в офсайде. 
  • 13'
    С угла поля навесил Нобоа в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Рыбус.
  • Угловой
    12'
    С правого фланга навесил Заика в центр штрафной, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 11'
    Бека вырезал с фланга в штрафную на ход Керку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 10'
    Сместился с фланга в центр штрафной Рыбчинский и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки вратарю.
  • 9'
    Забрасывал Бека в штрафную соперника, куда врывался Керк, но пробить ему не позволил Родригао в силовой борьбе.
  • 8'
    С левого фланга прострелил низом в штрафную Терехов, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 7'
    По флангу забрасывал Заика на ход Юсупову, но того опередил Кастро и вынес мяч в подкате за боковую линию. 
  • Офсайд
    6'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Бурмистров на ход Касьерре, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 5'
    Диагональный пас Жемалетдинов исполнял на ход Марадишвили по флангу, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 4'
    С угла поля навесил Бека на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Юрганов.
  • Угловой
    3'
    Забросил Керк в штрафную соперника на Жемалетдинова, но того опередил Родригао и вынес мяч на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Юрганов Игорь уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    30'
    Нобоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Рыбус Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Локомотив Москва 2:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:0 Сочи

Исход игры
Локомотив Москва
52.1% (98)
Ничья
29.8% (56)
Сочи
18.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
44.06% (63)
Меньше
55.94% (80)
Обе команды забьют
Да
75.52% (108)
Нет
24.48% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (46)
2:1 Локомотив Москва
22.3% (42)
1:0 Локомотив Москва
11.7% (22)
1:2 Сочи
8.5% (16)
2:0 Локомотив Москва
3.7% (7)
0:0 Ничья
1.6% (3)
3:1 Локомотив Москва
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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