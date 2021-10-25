Россия: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 85'
Стадион: РЖД Арена
24' Желтая карточкаРыбус Мацей
30' Желтая карточкаНобоа Кристиан
1:0
41' Гол в свои воротаЮрганов Игорь
2:0
49' ГолЕдвай Тин
50' Желтая карточкаПрохин Данила
56' Желтая карточкаБека Алексис
69' Желтая карточкаТерехов Сергей
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
31
Рыбус
Мацей
16
Едвай
Тин
5
Родригао
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыбус МацейЗащитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Шакуро ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
24'
30'
41'
1:0
49'
2:0
50'
56'
69'
История личных встреч
Локомотив Москва
Сочи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.58
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0.33
|Камано Франсуа
|2
|0.17
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.08
|Едвай Тин
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Керк Джирано
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.25
|Касьерра Матео
|3
|0.25
|Нобоа Кристиан
|3 (2)
|0.25
|Юсупов Артур
|2
|0.17
|Барсов Максим
|2
|0.17
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.08
|Терехов Сергей
|1
|0.08
|Дуганджич Марко
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Рыбус Мацей
|3
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Бека Алексис
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
6
38%
1
6%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1
Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 10
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|0:2 Заявка
|12
|7
|0
|5
|17 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|0:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:0 Сочи
Исход игры
Локомотив Москва
52.1% (98)
Ничья
29.8% (56)
Сочи
18.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
44.06% (63)
Меньше
55.94% (80)
Обе команды забьют
Да
75.52% (108)
Нет
24.48% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (46)
2:1 Локомотив Москва
22.3% (42)
1:0 Локомотив Москва
11.7% (22)
1:2 Сочи
8.5% (16)
2:0 Локомотив Москва
3.7% (7)
0:0 Ничья
1.6% (3)
3:1 Локомотив Москва
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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