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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Локомотив Москва
Сочи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.64
Жемалетдинов Рифат 4 0.36
Камано Франсуа 2 0.18
Лисакович Виталий 1 0.09
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.09
Марадишвили Константин 1 0.09
Керк Джирано 0 0
Куликов Даниил 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.27
Касьерра Матео 3 0.27
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.27
Юсупов Артур 2 0.18
Барсов Максим 2 0.18
Жоаозиньо Рамос 1 0.09
Терехов Сергей 1 0.09
Дуганджич Марко 1 0.09
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Кастро Пабло 3 0
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Бека Алексис 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Попов Ивелин 2 0
Терехов Сергей 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Прохин Данила 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
6
38%
1
6%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1
Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи

Исход игры
Локомотив Москва
61.7% (37)
Ничья
28.3% (17)
Сочи
10% (6)
Тотал 2.5
Больше
55% (33)
Меньше
45% (27)
Обе команды забьют
Да
81.67% (49)
Нет
18.33% (11)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
41.7% (25)
1:1 Ничья
26.7% (16)
1:0 Локомотив Москва
11.7% (7)
1:2 Сочи
10% (6)
2:0 Локомотив Москва
6.7% (4)
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