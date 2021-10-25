Первый тайм

41' Паллесен Кристоффер нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

40' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игрок Юнес Бакиз из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Виборг выполняет удар от ворот.

25' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок Юнес Бакиз из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Андреасен Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Андреасен Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Лонвейк Джастин из команды Виборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хёйхольт Мальте нанес удар в каркас ворот!

15' Фредерик Бурстеринг имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ольборг выполняет удар от ворот.

13' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' 'Г О О О О О Л - Якоб Бонд из команды Виборг забивает с пенальти! Он пробил левой. Джейкоб Ринн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Себастьян Гронинг из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Грот Джей-Рой имел все шансы забить, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв!

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Грот Джей-Рой из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля