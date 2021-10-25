Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Aalborg Portland Park
0:1
9' ПенальтиJacob Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
23 Younes BakizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Mads AaquistЗащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
21 Sofus Berger
-
31 Tobias Bech
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Ольборг
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|5
|0.38
|Андреасен Лука
|3
|0.23
|Макарич Милан
|2
|0.15
|Куск Каспер
|2
|0.15
|Теландер Расмус
|2
|0.15
|Феррейра Педру
|2
|0.15
|Росс Матиас
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|4
|0.31
|Jacob Bonde
|3 (2)
|0.23
|Крамер Ларс II
|2
|0.15
|Christian Soerensen II
|1
|0.08
|Jeppe Groenning
|1
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.08
|Ibrahim Said
|1
|0.08
|Mads Lauritsen
|1
|0.08
|Younes Bakiz
|1
|0.08
|Tobias Bech
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Jeppe Groenning
|3
|0
|Jacob Bonde
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|Mads Lauritsen
|2
|0
|Sebastian Groenning
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Tobias Bech
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
20%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2
Виборг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|13
|10
|1
|2
|26 - 9
|31
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Раннерс
|13
|7
|3
|3
|17 - 13
|24
|4.
|Ольборг
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 11
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Виборг
|1:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|9.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|10.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|11.
|Сённерйюск
|13
|2
|3
|8
|8 - 20
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 3
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Раннерс
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Виборг
|1:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 10
|10
|5.
|Ольборг
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0