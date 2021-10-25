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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Виборг
0'
0:1
9' Пенальти
Jacob Bonde
41'
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
7
Трайковски
Александар
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
17
Jacob
Bonde
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
23
Younes
Bakiz
9
Sebastian
Groenning
Ольборг
3-4-1-2
Виборг
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Jacob Bonde

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 5 0.38
Андреасен Лука 3 0.23
Макарич Милан 2 0.15
Куск Каспер 2 0.15
Теландер Расмус 2 0.15
Феррейра Педру 2 0.15
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 4 0.31
Jacob Bonde 3 (2) 0.23
Крамер Ларс II 2 0.15
Christian Soerensen II 1 0.08
Jeppe Groenning 1 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.08
Ibrahim Said 1 0.08
Mads Lauritsen 1 0.08
Younes Bakiz 1 0.08
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Ibrahim Said 2 0
Путрос Франс Диа 2 0
Mads Lauritsen 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
20%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2
Виборг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 13 10 1 2 26 - 9 31
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 13 7 3 3 17 - 13 24
4. Ольборг 0:1 13 6 3 4 18 - 11 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 1:0 13 3 6 4 16 - 19 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 0:1 6 4 0 2 10 - 3 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 1:0 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Виборг 1:0 7 2 4 1 9 - 10 10
5. Ольборг 0:1 7 2 3 2 8 - 8 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Виборг
3.59
3.96
4.10
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Где смотреть матч Ольборг 0:1 Виборг онлайн




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