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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
2:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 7322
Виборг
0'
0:1
9' Пенальти
Jacob Bonde
0:2
45' Гол
Younes Bakiz
1:2
45' Гол
Андреасен Лука
1:3
51' Гол
Лонвейк Джастин
1:4
69' Гол
Леманс Клинт
2:4
76' Гол
Макарич Милан
2:5
79' Гол
Mads Lauritsen
90'+4
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
7
Трайковски
Александар
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
17
Jacob
Bonde
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
23
Younes
Bakiz
9
Sebastian
Groenning
Ольборг
3-4-1-2
Виборг
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Jacob Bonde
45'
0:2
Younes Bakiz
(Лонвейк Джастин)
45'
Андреасен Лука
1:2
46'
Макарич Милан
Феррейра Педру
 
46'
Прица Тим
Трайковски Александар
 
51'
1:3
Лонвейк Джастин
52'
 
Tobias Bech
Younes Bakiz
69'
1:4
Леманс Клинт
(Tobias Bech)
74'
Альманн Якоб
Хагельскьер Андерс
 
74'
Marcus Hannesbo
Паллесен Кристоффер
 
76'
Макарич Милан
(Frederik Boersting)
2:4
77'
 
Sofus Berger
Леманс Клинт
78'
 
Ibrahim Said
Грот Джей-Рой
79'
2:5
Mads Lauritsen
(Ibrahim Said)
81'
 
Mads Aaquist
Лонвейк Джастин
83'
Куск Каспер
Frederik Boersting
 

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 5 0.38
Андреасен Лука 4 0.31
Макарич Милан 3 0.23
Куск Каспер 2 0.15
Теландер Расмус 2 0.15
Феррейра Педру 2 0.15
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 4 0.31
Jacob Bonde 3 (2) 0.23
Лонвейк Джастин 2 0.15
Mads Lauritsen 2 0.15
Крамер Ларс II 2 0.15
Younes Bakiz 2 0.15
Christian Soerensen II 1 0.08
Ibrahim Said 1 0.08
Jeppe Groenning 1 0.08
Леманс Клинт 1 0.08
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Ibrahim Said 2 0
Путрос Франс Диа 2 0
Mads Lauritsen 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4
Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0 Ольборг - Виборг 2:2 Хобро - Ольборг 1:0 Орхус - Ольборг 2:2
Виборг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 13 10 1 2 26 - 9 31
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 13 7 3 3 17 - 13 24
4. Ольборг 13 6 3 4 20 - 15 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Виборг 13 3 6 4 20 - 21 15
9. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
10. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
5. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 2:5 Виборг онлайн




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