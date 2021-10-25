Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Удар от ворот произведет Виборг

51' Трайковски Александар из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Плохо сыграл Себастьян Гронинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Юнес Бакиз забивает с правой ноги!

46' Отличные скиллы показывает Юнес Бакиз , обводя своих соперников

45' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Паллесен Кристоффер нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

40' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игрок Юнес Бакиз из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Виборг выполняет удар от ворот.

25' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок Юнес Бакиз из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Андреасен Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Андреасен Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Лонвейк Джастин из команды Виборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хёйхольт Мальте нанес удар в каркас ворот!

15' Фредерик Бурстеринг имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ольборг выполняет удар от ворот.

13' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' 'Г О О О О О Л - Якоб Бонд из команды Виборг забивает с пенальти! Он пробил левой. Джейкоб Ринн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Себастьян Гронинг из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Грот Джей-Рой имел все шансы забить, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв!

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля