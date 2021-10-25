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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
1:2
Первый тайм: 45'
Фалькенберг
0'
0:1
6' Гол
Хинтса Оливер
0:2
27' Гол
Хинтса Оливер
1:2
41' Гол
Удденес Оскар
45'
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Hugo
Andersson2
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
7
Виндехолл
Чарли
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
31
Норинг
Виктор
20
Даль
Линус
37
Ludvig
Oehman
8
Карлссон
Тобиас
II
18
Боргстрем
Линус
28
Нильссон
Мелькер
6
Веде
Антон
17
Адриан
Самуэль
22
Эрикссон
Адам
9
Хинтса
Оливер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
Вернаму
4-3-3
Фалькенберг
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Фалькенберг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
0:3
ТМК
0:1
С
3:0
С
1:4
С
2:0
С
1:1
К
1:1
С
4:0
С
0:1
КШ
4:1
С
3:4
С
3:2
С
4:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.27
Удденес Оскар 4 0.15
Christian Moses 4 0.15
Бечирович Эдвин 4 0.15
Магаши Абдуссалам 3 0.12
Дзабич Робин 3 0.12
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Де Врис Фрэнсис 0 0
Исмаил Исса 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Сундгрен Альбин 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.23
Кизито Кваме 6 0.23
Веде Антон 4 0.15
Хинтса Оливер 3 0.12
Нильссон Мелькер 2 0.08
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.08
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Йоханссон Оскар 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 8 1
Норен Аксель 6 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Даль Линус 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
8
47%
2
18%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
4
21%
61-75
1
17%
6
32%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
13%
3
18%
1-15
4
27%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
4
24%
8
33%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
28
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
16%
4
14%
1-15
7
22%
6
21%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
9%
7
25%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
11
34%
4
14%
76-90

Пропущено

23
43
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 21
1
4%
1
2%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
6
26%
8
19%
31-45
5
22%
12
28%
46-60
2
9%
7
16%
61-75
6
26%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3
Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0
Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 1:2 Заявка 26 15 5 6 35 - 23 50
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
12. Акрополис Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. Браге Заявка 26 7 9 10 33 - 37 30
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг 2:1 Заявка 26 7 6 13 29 - 45 27
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму 1:2 Заявка 13 9 2 2 18 - 8 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
10. Акрополис Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
11. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Фалькенберг 2:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму 1:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
7. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
8. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
9. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Фалькенберг 2:1 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
14. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Фалькенберг
3.07
3.90
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 1:2 Фалькенберг онлайн




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