Швеция: Суперэттан 2021
3:2
Конец матча
0:1
6' ГолХинтса Оливер
0:2
27' ГолХинтса Оливер
1:2
41' ГолУдденес Оскар
2:2
53' ГолОливейра Вендерсон
60' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
77' Желтая карточкаДаль Линус
89' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
3:2
90' ГолБечирович Эдвин
20
Винст
Фредди
20
Даль
Линус
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Даль ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
6'
0:1
27'
0:2
41'
53'
77'
90'
3:2
История личных встреч
Вернаму
Фалькенберг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.27
|Удденес Оскар
|5
|0.19
|Бечирович Эдвин
|5
|0.19
|Christian Moses
|4
|0.15
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.12
|Дзабич Робин
|3
|0.12
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.08
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Стивенс Джоэл
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.23
|Кизито Кваме
|6
|0.23
|Веде Антон
|4
|0.15
|Хинтса Оливер
|3
|0.12
|Нильссон Мелькер
|2
|0.08
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Даль Линус
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
9
45%
2
15%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
2
25%
4
18%
61-75
1
13%
7
32%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
4
27%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
4
24%
8
33%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
35
30
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
5
14%
5
17%
1-15
7
20%
7
23%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
12
34%
4
13%
76-90
Пропущено
25
46
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 22
2
8%
1
2%
1-15
4
16%
2
4%
16-30
6
24%
9
20%
31-45
5
20%
13
28%
46-60
2
8%
7
15%
61-75
6
24%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3
Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0
Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6