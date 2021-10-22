Словакия: Суперлига 2021-2022
Середь
1:1
Перерыв
Стадион: Антон Малатинский
Жилина
1:0
1' ГолКадлец Андрей
1:1
23' ГолМинарик Ян
31' Желтая карточкаНемчик Томаш
37' Красная карточкаМоронг Адам
43' Желтая карточкаРуснак Матуш
31
Якубу
Мэттью
23
Roberto
Dias
14
Моронг
Адам
12
Потома
Денис
93
Гаша
Роман
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
29
Дурис
Давид
66
Руснак
Матуш
17
Паур
Якуб
20
Гольян
Адам
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
-
14 Моронг АдамЗащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
40 Суля СамуэлЗащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
1'
1:0
23'
1:1
31'
37'
43'
История личных встреч
Середь
Жилина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.17
|Гатарич Никола
|2 (2)
|0.17
|Юрешкин Роко
|2
|0.17
|Кадлец Андрей
|1
|0.08
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Roberto Dias
|1
|0.08
|Радич Доминик
|1
|0.08
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.33
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.25
|Ямбор Тимотей
|3
|0.25
|Дурис Давид
|2
|0.17
|Слука Бранислав
|1
|0.08
|Минарик Ян
|1
|0.08
|Кивиор Якуб
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|4
|0
|Roberto Dias
|4
|0
|Кадлец Андрей
|3
|0
|Моронг Адам
|1
|1
|Гучко Томаш
|2
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Гатарич Никола
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Mihajilo Popovic
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Руснак Матуш
|2
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
9%
5
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0
Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1 Кошице-2 - Середь 0:0
Жилина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2
Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|2.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|4.
|Ружомберок
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|5.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Жилина
|1:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|7.
|Сеница
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Тренчин
|11
|3
|5
|3
|17 - 14
|14
|9.
|Середь
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|11
|1
|4
|6
|12 - 24
|7
|12.
|Погронье
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Середь
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|5.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|7.
|Жилина
|1:1
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|10.
|Злате Моравце
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Тренчин
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Жилина
|1:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Середь
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|4
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|3.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|5.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0