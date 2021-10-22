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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Середь
1:1
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
1:0
1' Гол
Кадлец Андрей
1:1
23' Гол
Минарик Ян
31' Желтая карточка
Немчик Томаш
37' Красная карточка
Моронг Адам
44' Желтая карточка
Руснак Матуш
58' Желтая карточка
Гаша Роман
90'+3
31
Якубу
Мэттью
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
5
Любичич
Марин
14
Моронг
Адам
12
Потома
Денис
9
Юрешкин
Роко
10
Гатарич
Никола
20
Дани
Иглесиас
32
Bernard
Karrica
93
Гаша
Роман
22
Петраш
Самуэл
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
27
Слука
Бранислав
29
Дурис
Давид
18
Фазлагич
Энис
11
Бичахчян
Ваан
66
Руснак
Матуш
17
Паур
Якуб
20
Гольян
Адам
Середь
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Середь
Жилина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:0
SLE
4:2
С
0:0
С
3:2
С
0:3
С
1:0
СГА
2:3
СГА
1:2
С
1:1
К
3:1
С
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.17
Гатарич Никола 2 (2) 0.17
Юрешкин Роко 2 0.17
Кадлец Андрей 1 0.08
Моронг Адам 1 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.08
Roberto Dias 1 0.08
Радич Доминик 1 0.08
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 4 (1) 0.33
Мыслович Патрик 3 (1) 0.25
Ямбор Тимотей 3 0.25
Дурис Давид 2 0.17
Слука Бранислав 1 0.08
Минарик Ян 1 0.08
Кивиор Якуб 1 0.08
Капралик Адриан 1 0.08
Ананг Бенсон 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0

Карточки

Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 5 0
Roberto Dias 4 0
Кадлец Андрей 3 0
Моронг Адам 1 1
Гучко Томаш 2 0
Любичич Марин 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Mihajilo Popovic 2 0
Bernard Karrica 2 0
Дани Иглесиас 1 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Руснак Матуш 2 0
Паур Якуб 1 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Слука Бранислав 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
17%
5
29%
29%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
21%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0
Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1 Середь - Земплин 2:0 Середь - Нитра 2:1 Кошице-2 - Середь 0:0
Жилина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2
Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Спартак Трнава 10 7 2 1 18 - 4 23
3. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
4. Ружомберок 11 4 6 1 16 - 10 18
5. Земплин 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Жилина 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Сеница 11 3 5 3 12 - 16 14
8. Тренчин 11 3 5 3 17 - 14 14
9. Середь 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 11 1 4 6 12 - 24 7
12. Погронье 11 1 3 7 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
5. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
6. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
7. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 5 2 2 1 5 - 6 8
10. Злате Моравце 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 5 1 3 1 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Спартак Трнава 5 3 1 1 7 - 3 10
3. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Ружомберок 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Тренчин 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Жилина 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Земплин 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 7 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 4
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Середь Гаша Роман 5 0
3. Земплин Alfonso Artabe 5 0
4. Сеница Шимчак Милан 3 1
5. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Руснак Матуш получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    УДАЛЕНИЕ! - Моронг Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    31'
    Немчик Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Минарик Ян бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Кадлец Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Середь 1:1 Жилина онлайн




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