Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Мальорка
14' Желтая карточкаМуньос Айхен
18' Желтая карточкаГарсия Луис
42' Желтая карточкаБатталья Родриго
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
15
Маффео
Пабло
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
18'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Мальорка
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.67
|Ариц Элустондо
|2
|0.22
|Барренечеа Андер
|1
|0.11
|Мерино Микель
|1
|0.11
|Лобете Хулен
|1
|0.11
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.22
|Фернандо Ниньо
|2
|0.22
|Оливан Бриан
|1
|0.11
|Баба Иддрису
|1
|0.11
|Ли Кан Ин
|1
|0.11
|Сальва Севилья
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Муньос Айхен
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Амат
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Гарсия Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
11
7
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0 Малага - Мальорка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Мальорка
Исход игры
Реал Сосьедад
94.1% (128)
Ничья
5.9% (8)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
37.04% (50)
Нет
62.96% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
36% (49)
2:1 Реал Сосьедад
25.7% (35)
1:0 Реал Сосьедад
25% (34)
3:1 Реал Сосьедад
4.4% (6)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:2 Реал Сосьедад
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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