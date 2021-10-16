Первый тайм

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Янузай Аднан пробил со штрафного прямо в стенку

42' Батталья Родриго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' Наварро Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Мальорка выполняет удар от ворот.

37' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Мальорка

34' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Маноло Рейна отбил мяч на угловой после удара Мерино Микель из штрафной площади.

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Маффео Пабло из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Мальорка выполняет удар от ворот.

28' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

18' Матч возобновлен

17' Анхель Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Мальорка

16' Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля