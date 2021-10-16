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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мальорка
0'
14' Желтая карточка
Муньос Айхен
18' Желтая карточка
Гарсия Луис
42' Желтая карточка
Батталья Родриго
45'+2
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
29
Наварро
Роберто
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
14
Родригес
Даниэль
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
22
Анхель
Луис
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

14'
Муньос Айхен
 
18'
 
Гарсия Луис
42'
 
Батталья Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Реал Сосьедад
Мальорка

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.67
Ариц Элустондо 2 0.22
Барренечеа Андер 1 0.11
Мерино Микель 1 0.11
Лобете Хулен 1 0.11
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.22
Фернандо Ниньо 2 0.22
Оливан Бриан 1 0.11
Баба Иддрису 1 0.11
Ли Кан Ин 1 0.11
Сальва Севилья 0 0
Маффео Пабло 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Муньос Айхен 3 0
Горосабел Андони 2 0
Янузай Аднан 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Порту Кристиан 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Амат 3 0
Баба Иддрису 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Седлар Александр 2 0
Коста Хауме 1 0
Руис Иньиго 1 0
Родригес Даниэль 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Оливан Бриан 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Гарсия Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
5
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

11
7
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0 Малага - Мальорка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Мальорка 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Реал Сосьедад 94.1% (128)
X 5.9% (8)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Мальорка
1.63
4.60
8.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Мальорка

Исход игры
Реал Сосьедад
94.1% (128)
Ничья
5.9% (8)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
37.04% (50)
Нет
62.96% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
36% (49)
2:1 Реал Сосьедад
25.7% (35)
1:0 Реал Сосьедад
25% (34)
3:1 Реал Сосьедад
4.4% (6)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:2 Реал Сосьедад
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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