Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

89' Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает с правой ноги!

89' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

89' Гонсалес Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Риоха Луис из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Морено Алекс из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Миазга Мэтт нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

80' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Бетис выполняет удар от ворот.

79' Мойя Антонио не смог попасть в створ ударом издали

78' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Отличные скиллы показывает Хоакин Санчес , обводя своих соперников

75' Сегодняшная посещаемость составляет 10227 болельщиков

74' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Удар от ворот произведет Бетис

72' Бетис выполняет удар от ворот.

70' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

67' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес

64' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' ШАНС! Каналес Серхио вышел один на один с голкипером...

64' Фекир Набиль разрезает оборону соперника отличным пасом

64' Удар от ворот произведет Алавес

63' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Риоха Луис получил желтую карточку от судьи

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Алавес

58' Удар от ворот произведет Алавес

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Родри из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

51' Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Виллиан Жозе из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Бетис выполняет удар от ворот.

48' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота