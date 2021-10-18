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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10227
Бетис
0'
14' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
60' Желтая карточка
Риоха Луис
0:1
89' Гол
Иглесиас Борха
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
18
Пельистри
Факундо
15
Мойя
Антонио
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
12
Виллиан
Жозе
Алавес
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Гонсалес Эдгар
60'
Риоха Луис
 
64'
 
Хоакин Санчес
Родри Родриго
65'
 
Тельо Кристиан
Каналес Серхио
69'
Силла Мамаду
Де ла Фуэнте Мигель
 
76'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
77'
Н'Диайе Лум
Пина Томас
 
77'
Эдгар Мендес
Пельистри Факундо
 
89'
0:1
Иглесиас Борха
(Хоакин Санчес)
90'
Гарсия Мануэль
Мойя Антонио
 
90'
 
Гидо Родригес
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Алавес
Бетис

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лагуардия Виктор 1 0.13
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.13
Дуарте Рубен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 4 0.44
Хуанми Мигель 3 0.33
Фекир Набиль 1 0.11
Каналес Серхио 1 0.11
Родри Родриго 1 0.11
Иглесиас Борха 1 0.11
Эрмосо Кике 1 0.11
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 2 0
Лежён Флорьян 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 4 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1 Алавес - Вильярреал 2:1
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3
Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1 Бетис - Гранада 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол 1:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис 0:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 12 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Эспаньол 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Алавес 13.8% (21)
X 27.6% (42)
Бетис 58.6% (89)
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Новости
Где смотреть матч Алавес 0:1 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:1 Бетис

Исход игры
Алавес
13.8% (21)
Ничья
27.6% (42)
Бетис
58.6% (89)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
55% (77)
Нет
45% (63)
Популярный счёт
0:1 Бетис
27.6% (42)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Бетис
19.1% (29)
1:0 Алавес
7.2% (11)
2:1 Алавес
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Бетис
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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