Испания: Ла Лига 2021-2022
Эспаньол
2:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Кадис
1:0
45' ГолРауль де Томас
2:0
65' ГолРибаудо Нико
68' Желтая карточкаХиль Оскар II
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
65'
2:0
68'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Эспаньол
Кадис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.44
|Видаль Алеш
|2
|0.22
|Кабрера Леандро
|1
|0.11
|Рибаудо Нико
|1
|0.11
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонсо Луис
|2
|0.22
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.22
|Лосано Энтони
|1
|0.11
|Ароян Вараздат
|1
|0.11
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.11
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Лопес Диего
|1
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Аларкон Томас
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Альфонсо Луис
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Алехо Иван
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 4:0
Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2
Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2 Кадис - Уэска 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 13
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Кадис
Исход игры
Эспаньол
89.6% (129)
Ничья
8.3% (12)
Кадис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
39.86% (55)
Нет
60.14% (83)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
44.4% (64)
2:1 Эспаньол
31.3% (45)
2:0 Эспаньол
8.3% (12)
1:1 Ничья
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:0 Эспаньол
2.1% (3)
1:2 Кадис
1.4% (2)
3:1 Эспаньол
1.4% (2)
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