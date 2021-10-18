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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
2:0
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
1:0
45' Гол
Рауль де Томас
2:0
65' Гол
Рибаудо Нико
68' Желтая карточка
Хиль Оскар II
90'+4
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
23
Эмбарба
Адриан
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
14
Мелендо
Оскар
11
Рауль
де
Томас
16
Морон
Лоренцо
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
3
Хименес
Фали
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
21
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
Эспаньол
4-4-2
Кадис
4-1-4-1

Ход матча

45'
Рауль де Томас
1:0
58'
Рибаудо Нико
Морон Лоренцо
 
58'
Ману Морланес
Мелендо Оскар
 
60'
 
Переа Альберто
Хименес Фали
61'
 
Хименес Альваро
Санчес Сальвадор
65'
Рибаудо Нико
2:0
68'
Хиль Оскар II
 
70'
 
Негредо Альваро
Аларкон Томас
70'
 
Алекс Фернандес
Йонссон Йенс
70'
 
Кальдерон Мартин
Лосано Энтони
86'
Димата Ландри
Рауль де Томас
 
90'
Лэй У
Эмбарба Адриан
 
90'
Рубен Суарес
Хиль Оскар II
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Эспаньол
Кадис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМС
1:0
КК
1:0
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 4 (1) 0.44
Видаль Алеш 2 0.22
Кабрера Леандро 1 0.11
Рибаудо Нико 1 0.11
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонсо Луис 2 0.22
Алекс Фернандес 2 (1) 0.22
Лосано Энтони 1 0.11
Ароян Вараздат 1 0.11
Негредо Альваро 1 (1) 0.11
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Лопес Диего 1 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Аларкон Томас 4 0
Кала Хуан 2 1
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 4:0
Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2
Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2 Кадис - Уэска 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Эспаньол 89.6% (129)
X 8.3% (12)
Кадис 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эспаньол 2:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Кадис

Исход игры
Эспаньол
89.6% (129)
Ничья
8.3% (12)
Кадис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
39.86% (55)
Нет
60.14% (83)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
44.4% (64)
2:1 Эспаньол
31.3% (45)
2:0 Эспаньол
8.3% (12)
1:1 Ничья
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:0 Эспаньол
2.1% (3)
1:2 Кадис
1.4% (2)
3:1 Эспаньол
1.4% (2)
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