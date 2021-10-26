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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
2:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Ван ден Берг Йоханнес
2:0
32' Гол в свои ворота
Валь Хауке
33'
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
25
Акпогума
Кевин
16
Руди
Себастьян
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
1
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
4
Эррас
Патрик
10
Холтби
Льюис
8
Мюлинг
Александер
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
Хоффенхайм
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-1-3-2

Ход матча

3'
Ван ден Берг Йоханнес
1:0
32'
Валь Хауке
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 (1) 1
Даббур Мунас 1 0.5
Рюттер Жоржиньо 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартельс Фин 1 0.5
Резе Фабиан 1 0.5
Зандер Филипп 1 0.5
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
100%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
4
100%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
2
100%
91-120

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Валь Хауке уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ван ден Берг Йоханнес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Хольштайн Киль
1.52
5.90
8.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 Хольштайн Киль онлайн




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