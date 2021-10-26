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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5033
Хольштайн Киль
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Ван ден Берг Йоханнес
2:0
31' Гол в свои ворота
Валь Хауке
46' Желтая карточка
Акпогума Кевин
2:1
47' Гол
Нойман Фил
3:1
59' Гол
Штиллер Анджело
68' Желтая карточка
Лоренц Симон
4:1
72' Гол
Даббур Мунас
5:1
84' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
90'+1
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
25
Акпогума
Кевин
16
Руди
Себастьян
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
1
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
4
Эррас
Патрик
10
Холтби
Льюис
8
Мюлинг
Александер
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
Хоффенхайм
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 2 1
Крамарич Андрей 2 (1) 1
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.5
Штиллер Анджело 1 0.5
Акпогума Кевин 0 0
Сков Роберт 0 0
Адамян Саркис 0 0
Рюттер Жоржиньо 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартельс Фин 1 0.5
Резе Фабиан 1 0.5
Нойман Фил 1 0.5
Зандер Филипп 1 0.5
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.5

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
4
57%
91-120

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
2
33%
4
57%
91-120

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
20%
2
40%
91-120

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Валь Хауке уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ван ден Берг Йоханнес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хоффенхайм 5:1 Хольштайн Киль онлайн




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