Германия: Кубок 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Prezero Arena Зрители: 5033
1:0
3' Гол в свои воротаВан ден Берг Йоханнес
2:0
31' Гол в свои воротаВаль Хауке
46' Желтая карточкаАкпогума Кевин
2:1
47' ГолНойман Фил
3:1
59' ГолШтиллер Анджело
68' Желтая карточкаЛоренц Симон
4:1
72' ГолДаббур Мунас
5:1
84' ГолЛарсен Якоб-Бруун
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
Ход матча
3'
31'
2:0
46'
47'
2:1
59'
68'
68'
72'
4:1
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|2
|1
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|1
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.5
|Штиллер Анджело
|1
|0.5
|Акпогума Кевин
|0
|0
|Сков Роберт
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
|Рюттер Жоржиньо
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартельс Фин
|1
|0.5
|Резе Фабиан
|1
|0.5
|Нойман Фил
|1
|0.5
|Зандер Филипп
|1
|0.5
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.5
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
4
57%
91-120
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
2
33%
4
57%
91-120
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
20%
2
40%
91-120
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3
Будет доступно позже.