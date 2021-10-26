Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
11' Желтая карточкаБузио Джанлука
1:0
14' ГолАраму Маттиа
10
Араму
Маттиа
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
14'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Венеция
Салернитана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.3
|Окереке Давид
|2
|0.2
|Анри Тома
|1
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.1
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.1
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.2
|Сими Нванкво
|1
|0.1
|Гондо Седрик
|1
|0.1
|Раньери Лука
|1
|0.1
|Джурич Милан II
|1
|0.1
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.1
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Ампаду Этан
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Оби Джоэл
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
5
36%
4
19%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1
Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0
Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Венеция
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Венеция
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 1:0 Салернитана
Исход игры
Венеция
85.2% (121)
Ничья
11.3% (16)
Салернитана
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Венеция
45.1% (64)
2:1 Венеция
28.2% (40)
2:0 Венеция
8.5% (12)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:2 Салернитана
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Салернитана
1.4% (2)
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