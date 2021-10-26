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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
10' Желтая карточка
Бузио Джанлука
1:0
14' Гол
Араму Маттиа
45' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
59' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
60' Желтая карточка
Ампаду Этан
1:1
61' Гол
Бонаццоли Федерико
67' Красная карточка
Ампаду Этан
80' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
90' Желтая карточка
Цортеа Надир
1:2
90' Гол
Скьявоне Андреа
90'+7
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
23
Кийине
Софиан
10
Араму
Маттиа
9
Форте
Франческо
77
Окереке
Давид
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Кастанос
Григорис
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
7
Рибери
Франк
Венеция
4-3-3
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Салернитана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 3 (1) 0.3
Окереке Давид 2 0.2
Анри Тома 1 0.1
Бузио Джанлука 1 0.1
Чеккарони Пьетро 1 0.1
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.2
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.2
Сими Нванкво 1 0.1
Скьявоне Андреа 1 0.1
Гондо Седрик 1 0.1
Раньери Лука 1 0.1
Джурич Милан II 1 0.1
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Страндберг Стефан 1 1
Оби Джоэл 2 0
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

16
22
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
18%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
6
38%
4
18%
61-75
5
31%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1
Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0
Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Торино 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Венеция 85.2% (121)
X 11.3% (16)
Салернитана 3.5% (5)
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Где смотреть матч Венеция 1:2 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:2 Салернитана

Исход игры
Венеция
85.2% (121)
Ничья
11.3% (16)
Салернитана
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Венеция
45.1% (64)
2:1 Венеция
28.2% (40)
2:0 Венеция
8.5% (12)
1:1 Ничья
7.7% (11)
1:2 Салернитана
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Салернитана
1.4% (2)
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