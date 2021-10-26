Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Венеция имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бонаццоли Федерико получил желтую карточку от судьи

46' Хорошую попытку сделал Джурич Милан II . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

44' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Окереке Давид нанес удар, мяч был парирован, но Вид Белец не удержал его в руках.

44' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хорошую попытку сделал Чрнигой Домен . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Салернитана выполняет удар от ворот.

38' Венеция выполняет удар от ворот.

37' Рибери Франк из команды Салернитана наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Араму Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Почти гол! Джурич Милан II пробил головой по воротам, но Серхио Ромеро спас!

34' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

27' Молинаро Кристиан из команды Венеция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Окереке Давид пробует нанести удар издали, но Вид Белец держит все под контролем

24' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Кийине Софиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Араму Маттиа из команды Венеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Араму Маттиа забивает с левой ноги!

14' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Опасность! Окереке Давид из команды Венеция отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Ди Таккио Франческо пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

12' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бузио Джанлука получил желтую карточку от судьи

9' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Венеция

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Молинаро Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Молинаро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Кастанос Григорис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Салернитана выполняет удар от ворот.

6' Араму Маттиа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Кастанос Григорис нанес удар издали, а Серхио Ромеро отбил его обратно в игру!

3' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Венеция начинает с центра поля